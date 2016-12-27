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香蕉創天價！嘉義盤價每公斤103元還買不到

嘉義香蕉產量不足，中埔鄉產地收購價飆破百元。（記者曾迺強攝）

2016-12-27  11:54

〔記者曾迺強／中埔報導〕香蕉飆破百元價！嘉義縣香蕉主要產地中埔鄉盤商收購價，每公斤上看103元，再創歷史天價，中埔農會香蕉產銷班長陳國柱表示，中埔鄉香蕉樹先前受梅姬颱風侵襲，災損嚴重造成減產，加上冬蕉生長期慢，目前產量青黃不接，價格將會繼續看俏，預估農曆年後價格才會下降。

中埔鄉香蕉栽種面積8百公頃，農會總幹事李碧雲表示，香蕉收購價平常每公斤約30元，梅姬颱風造成鄉境蕉園災損5成以上，損失可謂慘重。

陳國柱說，盤商到中埔產地收購已多日無蕉可收，為了節省成本，現改為每2週才會來收購，即便現在價格每公斤破百元，甚至有盤商喊到每公斤103元，農民也無蕉可出貨，等於賺不到錢。

嘉義縣救難協會理事長徐紹唐自己種有1分半地的香蕉，在梅姬颱風來襲前，參考其他農友經驗，使用孟宗竹竿穩固香蕉植株，在風災中影響不大，他見香蕉近日飆破百元價，也在臉書發文調侃，「吃香蕉也可以變成一種時尚，有行情的人，客廳擺放一匹香蕉，就成為好野人」。

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  • 風災後重新栽種的中埔鄉香蕉樹，現在才正剛要「吐蕉」。（記者曾迺強攝）

    風災後重新栽種的中埔鄉香蕉樹，現在才正剛要「吐蕉」。（記者曾迺強攝）

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