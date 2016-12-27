起風了！ 揚塵讓雲嘉南、高屏空氣更糟

2016-12-27 11:59

〔記者陳炳宏／台北報導〕東北季風南下，各地氣溫普遍下降，但空氣品質卻未改善，環保署空氣品質監測網11點發出預警通報表示，雲嘉南地區受地表風速增強影響，局部地區出現揚塵天氣，空氣中懸浮微粒濃度偏高。環保署提醒雲嘉南及高屏地區所有族群，應減少在戶外活動。

根據保署空氣品質監測網資料顯示，包括楠梓、左營、復興、小港、屏東、潮州等地，AQI空氣品質指標均已達不良紅等級，其他雲嘉南也達警戒橘，過敏族群應減少外出活動。