| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

屏東「福利農田」 療癒街友的心

2016-12-27  11:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年67歲的阿發，是1位遠洋捕魚船員，因為染上肺結核後沒有家人可以依靠，最終流落街頭被遊民收容所安置，阿發在收容所中鬱鬱寡歡度日，今年參加「屏東縣福利農田」計劃後，每天都到農田報到，經歷颱風、大雨等天災襲擊，菜園終於開始收成，阿發臉上掛滿笑容直說，來這裡很快樂，真的很有成就感！

「原來我還有用！」原本在廟裡當秘書的秀琴，罹患糖尿病後腳部截肢，經濟陷入困境，因為孤身一人，於是被安置到遊民收容所，她說，一住到收容所後整個人覺得很失落，沒想到自己竟然淪落到收容所，但經過社工鼓勵，開始參與農田耕作，可以賺取一些工錢，也讓她覺得自己不像是街友，覺得自己又有用了！

協助指導街友們耕作的「工頭」黃三和也表示，一開始每個來到田裡的人都愁眉苦臉，但大家越做越開心，這1分地大的農田，經過天災、重建到現在可以收成，整個栽種過程，就像人生縮影，間接療癒了大家的心。

座落鹽埔鄉的福利農田，經過1年多籌畫，今年7月開始播種，目前玉米、茼蒿、地瓜葉、絲瓜、木瓜、茄子等作物陸續採收，農田裡的無毒蔬菜也透過臉書粉絲團「屏東福利農田」開放預購，邀民眾一起支持經濟弱勢街友。

副縣長吳麗雪表示，福利農田由屏東縣政府與屏縣慈善團體聯合協會、慧光普賢圓通基金會合作，過去在輔導街友就業時，發現許多人缺乏自信心、學經歷等因素，無法順利找到工作，因此經濟、生活狀況一直無法翻轉，透過福利農田計劃，參與的街友可以彈性安排工作時間，現場還有專家教導農務技巧，同時有零用金、民生物資補助，除了讓街友們學習農事技能、增加自信，也希望帶他們再次融入社會。

相關影音

廣告
  • 阿發（右）開心比讚，感謝黃三和（左）指導他們耕作（記者邱芷柔攝）

    阿發（右）開心比讚，感謝黃三和（左）指導他們耕作（記者邱芷柔攝）

  • 原本在收容所鬱鬱寡歡的阿發，現在每天都到農田裡除草，臉上洋溢開心笑容。（記者邱芷柔攝）

    原本在收容所鬱鬱寡歡的阿發，現在每天都到農田裡除草，臉上洋溢開心笑容。（記者邱芷柔攝）

  • 在社工們鼓勵下，街友們自己安排工作時間，到農田學習農耕技術，賺取工錢也從中找回自信與成就感。（記者邱芷柔攝）

    在社工們鼓勵下，街友們自己安排工作時間，到農田學習農耕技術，賺取工錢也從中找回自信與成就感。（記者邱芷柔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 福利農田 遊民
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：屏東「福利農田」 療癒街友的心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.