屏東「福利農田」 療癒街友的心

2016-12-27 11:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年67歲的阿發，是1位遠洋捕魚船員，因為染上肺結核後沒有家人可以依靠，最終流落街頭被遊民收容所安置，阿發在收容所中鬱鬱寡歡度日，今年參加「屏東縣福利農田」計劃後，每天都到農田報到，經歷颱風、大雨等天災襲擊，菜園終於開始收成，阿發臉上掛滿笑容直說，來這裡很快樂，真的很有成就感！

「原來我還有用！」原本在廟裡當秘書的秀琴，罹患糖尿病後腳部截肢，經濟陷入困境，因為孤身一人，於是被安置到遊民收容所，她說，一住到收容所後整個人覺得很失落，沒想到自己竟然淪落到收容所，但經過社工鼓勵，開始參與農田耕作，可以賺取一些工錢，也讓她覺得自己不像是街友，覺得自己又有用了！

協助指導街友們耕作的「工頭」黃三和也表示，一開始每個來到田裡的人都愁眉苦臉，但大家越做越開心，這1分地大的農田，經過天災、重建到現在可以收成，整個栽種過程，就像人生縮影，間接療癒了大家的心。

座落鹽埔鄉的福利農田，經過1年多籌畫，今年7月開始播種，目前玉米、茼蒿、地瓜葉、絲瓜、木瓜、茄子等作物陸續採收，農田裡的無毒蔬菜也透過臉書粉絲團「屏東福利農田」開放預購，邀民眾一起支持經濟弱勢街友。

副縣長吳麗雪表示，福利農田由屏東縣政府與屏縣慈善團體聯合協會、慧光普賢圓通基金會合作，過去在輔導街友就業時，發現許多人缺乏自信心、學經歷等因素，無法順利找到工作，因此經濟、生活狀況一直無法翻轉，透過福利農田計劃，參與的街友可以彈性安排工作時間，現場還有專家教導農務技巧，同時有零用金、民生物資補助，除了讓街友們學習農事技能、增加自信，也希望帶他們再次融入社會。

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