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獨居長者逛賣場 人瑞開心辦年貨

83名獨居長者在福氣家族的愛心捐贈下，每人領取3000元聯勸禮券，今天到家樂福宜蘭店「辦年貨」。（記者簡惠茹攝）

2016-12-27  11:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］83名獨居長者在福氣家族的愛心捐贈下，每人領取3000元聯勸禮券，今天到家樂福宜蘭店「辦年貨」。今年剛滿一百歲的莊林阿滿第一次逛賣場，笑的合不攏嘴，穿上新買的黑色亮片休閒鞋，開心的說謝謝。

百歲人瑞獨居長者莊林阿滿，今天一早在志工的協助下，開心的在家樂福購物，她說，因為自己住而且行動不方便，兒女也年事已高，所以以前都沒機會來賣場逛逛，今天不但逛的很開心，而且還買了一雙閃亮亮的新鞋子，還有自己喜歡喝的奶粉，謝謝大家的幫忙。

「福氣家族」為服務獨居長者，提供聯勸愛心禮券30萬元，讓83名長者到家樂福宜蘭店大採購，購買自己最想要的年貨，福氣家族代表人李育長表示，福氣家族服務社會有很長一段時間，過去都是贈送弱勢家庭的小朋友年節禮物，今年希望擴大服務到縣內獨居長者，為了獻給長輩他們最想要的禮物，邀請他們自己選購。

宜蘭縣政府社會處結合蘭陽老人福利協進會、思源仁愛協會與聖方濟長照中心，專車接送長者到賣場。社會處長劉富美說，經過調查，一半以上的獨居長者都沒有到大賣場購物過，希望這次辦年貨的活動，可以讓長輩獲得需要的物資，以聯勸禮券方式購買，由於會提撥5％的回饋金做公益，善款會不斷滾動，讓更多人獲得幫助。

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83名獨居長者在福氣家族的愛心捐贈下，每人領取3000元聯勸禮券，今天到家樂福宜蘭店「辦年貨」。（記者簡惠茹攝）

83名獨居長者在福氣家族的愛心捐贈下，每人領取3000元聯勸禮券，今天到家樂福宜蘭店「辦年貨」。（記者簡惠茹攝）

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