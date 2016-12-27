被減招17名額 台大槓教育部：為什麼弱勢不能讀醫學院？
2016-12-27 11:40
〔記者林曉雲／台北報導〕台大首次被教育部減招17個名額，台大教務長郭鴻基今早受訪時表示，台大希望入學是協助家境貧困的弱勢生也能讀台大，台大醫學系認為有一名家境相當貧困的學生非常好，所以錄取他就讀台大醫學系，郭鴻基並反嗆教育部：「為什麼弱勢不能讀醫學院？」
郭鴻基表示，台大被減招是因為台大推動希望入學計畫，招收新移民或極端弱勢家庭的學生進入台大唸書，今年招收30名希望計畫的學生，入校後也會加以輔導，台大醫學系收了一名家境相當貧困但非常優秀的學生，可能是台大與教育部未能事先溝通好，但為什麼弱勢不能讀醫學院？如果這個學生又非常的好，況且台大在和教育部事先溝通時，也未感受到教育部白紙黑字下令不准收醫學系學生。
郭鴻基表示，台大被減招名額都是熱門科系，因學生太多才會減，例如物理系因奧林匹亞或特殊比賽被塞了很多學生，本來就想減招，對經費等都是很大的壓力，家長雖然有意見，但這也是不得，因為教育部就是要求台大減招17個名額，只能遵照辦理，物理系減了5個，其他如機械系等減1個。
面對高教大限，有大學校長認為公立大學應減招，郭鴻基表示，台大確實有在評估，因為過去配合邁向頂尖大學政策時，教育部要求台大多招不少學生，但頂大現在要退場，台大因此面臨很多問題。
台大去年因希望計畫招收弱勢生，違反規定讓一人進到醫學系，教育部說，明文規定不可讓特殊管道招生佔去熱門科系名額，台大卻疏失影響醫學院名額，故明年祭出減招17人作懲處。而外界憂此舉縮減台大名額是懲罰到將來入學新生，高教司長李彥儀昨強調，行政規則是全體適用，不能因台大就網開一面。
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