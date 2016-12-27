台史博上菜「好好吃」 辦桌菜攤場景擬真呈現

「好好吃」巡迴展上菜，呈現跨時空的台灣飲食文化。（記者劉婉君攝）

2016-12-27 11:34

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台灣歷史博物館與國立自然科學博物館合作，今天起至明年9月3日，舉辦「好好吃：臺灣飲食文化特展」，結合台史博館藏的常民飲食器具文物，以及奇石、造景的縮尺模型，以及市場、辦桌、檳榔攤等擬真場景，呈現從史前至今的台灣飲食文化，讓民眾就像參與一場跨時空的飲食饗宴。

「好好吃：臺灣飲食文化特展」由國立自然科學博物館策劃、首展後，移師到台南的展出內容並加入台史博豐富的館藏，隨著不同單元規劃，民眾進入展場就像走入市場、夜市、辦桌會埸，還有與生命禮俗有關的飲食文化等。

主題展出收藏家徐俊義多年蒐藏、以奇石製作的各式美食，將奇石藝術融入常民飲食主題，民眾不僅可以從展覽文字與文物中認識飲食文化，也可藉由奇石想像與體會色香味俱全的台灣美食風味。

展示單元包括「就地取材」、「阿嬤灶腳」、「食全大補」、「原汁原味」、「杯盤狼籍」、「永續環境及飲食未來式」等，以模型標本展出自然界可以找到的食材，以及灰坑界牆、石器、獸骨等，說明早期人類如何從環境中取得食物；「大社會小市場」呈現多元族群菜攤景象，思索食物交換過程中的社會正義議題；「阿嬤灶腳」重現古早味廚房；「食全大補」從漢人食補觀念出發，介紹歲時祭儀、生命禮俗和食物的關係，及特殊節慶時的辦桌場景與檳榔文化；「原汁原味」介紹台灣原住民的飲食類型與方法，更強調原住民在取食中的智慧和禁忌；「杯盤狼籍」展區探討在不同人生階段使用的食器，探討飲食垃圾的文化意義；「永續環境及飲食未來式」則透過剩食處理、如何選擇食用的物種等，反思如何飲食才能與環境和諧永續。

今天的開展儀式上，台史博及科博館團隊均出席，後壁區菁寮社區千歲團現場演奏，社區志工並演出上菜秀，端出農村的「割稻飯」，為特展揭開序幕。

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