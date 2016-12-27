散裝蛋「這樣裝」才能防疫？ 問題是....

未來市面上購買散裝蛋，將以一次性的紙箱來裝。（圖截自網友廖鈺倫臉書）

2016-12-27 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕為了避免從牧場夾帶病毒出來，農委會所修訂的新法《動物傳染病防治條例》第14條、規定「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」已正式上路，許多民眾對於這項規定仍然充滿疑惑，有網友將政府所推行的一次性裝蛋容器po上臉書，除了希望破除謠言的誤導，也為新制容器所帶來的問題發想因應措施，一連串的問答引起網友熱烈討論。

網友廖鈺倫於臉書上po出由農委會所制定的新式散裝雞蛋「紙箱」，作為承裝生雞蛋時一次性的使用，如此一來能夠較為確實的防疫。不過，紙箱在使用上仍然有一些問題，例如運送的卡車必須改為密避車斗，否則若遇到雨天紙箱會淋濕，且紙箱在堆疊上也有一定的風險，業者需要再研議如何因應。

同時他也指出，紙箱帳面上看似多40元的成本，且必須再加上折紙箱的時間約為4～5分鐘、一個小時約可折12～15個，若時薪以120元來算，折一個紙箱需要10元的工資，另外還有運輸成本，原本21噸車輛可運1200箱，由於紙箱的高度限制只能運800箱，成本又多一半，預估一斤雞蛋約增加5～6元的成本。此外，有網友認為，「如果不肖業者重複使用紙箱呢？怎麼抓？而且還樂得漲價」。

網友們對於新式裝蛋紙箱則有諸多質疑，認為無法確保紙箱只使用一次，也沒有後續處理機制，由於紙箱被資源回收後的用途廣泛，若有病菌是否會傳染到其它意想不到的地方。

許多網友認為，紙箱不環保且需要有存納的空間，有網友回應，紙箱都是回收紙漿再製而成的，若要說「不環保」，以原生紙漿製成的衛生紙和牛奶紙盒才是真的不環保。然而，有網友認為這樣的做法是治標不治本，政府應該監督業者將裝蛋籃徹底洗淨、消毒，並且從養雞場的源頭把關，而不是在銷售末端增加營運成本。

一名獸醫系的網友蔡鴻銘分析「一次性裝蛋容器」的必要性，他指出：「嚴格檢查蛋箱是否有清洗乾淨其實是窒礙難行，因為要怎麼界定有沒有洗乾淨？看到上面沒有糞便就是乾淨嗎？病毒還是有可能藏在邊邊角角的地方。再說，並不是每一個實驗室都可以診斷高病原性禽流感，且診斷高病原性禽流感是要有一定程序的，不是幾個小時之內可以完成的事情，加上禽流感的散佈非常快，一旦爆發可能會一發不可收拾（想想當初豬的口蹄疫吧），所以嚴格執行清理蛋箱的檢查對於流行病傳播的防治不夠快速，倒不如完全不用來的安全。」

農委會宣導，裝雞蛋的容器不可重複使用，因此禁止塑膠籃買推行紙箱。（圖截自網友廖鈺倫臉書）