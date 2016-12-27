散裝蛋「這樣裝」才能防疫？ 問題是....
未來市面上購買散裝蛋，將以一次性的紙箱來裝。（圖截自網友廖鈺倫臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕為了避免從牧場夾帶病毒出來，農委會所修訂的新法《動物傳染病防治條例》第14條、規定「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」已正式上路，許多民眾對於這項規定仍然充滿疑惑，有網友將政府所推行的一次性裝蛋容器po上臉書，除了希望破除謠言的誤導，也為新制容器所帶來的問題發想因應措施，一連串的問答引起網友熱烈討論。
網友廖鈺倫於臉書上po出由農委會所制定的新式散裝雞蛋「紙箱」，作為承裝生雞蛋時一次性的使用，如此一來能夠較為確實的防疫。不過，紙箱在使用上仍然有一些問題，例如運送的卡車必須改為密避車斗，否則若遇到雨天紙箱會淋濕，且紙箱在堆疊上也有一定的風險，業者需要再研議如何因應。
同時他也指出，紙箱帳面上看似多40元的成本，且必須再加上折紙箱的時間約為4～5分鐘、一個小時約可折12～15個，若時薪以120元來算，折一個紙箱需要10元的工資，另外還有運輸成本，原本21噸車輛可運1200箱，由於紙箱的高度限制只能運800箱，成本又多一半，預估一斤雞蛋約增加5～6元的成本。此外，有網友認為，「如果不肖業者重複使用紙箱呢？怎麼抓？而且還樂得漲價」。
網友們對於新式裝蛋紙箱則有諸多質疑，認為無法確保紙箱只使用一次，也沒有後續處理機制，由於紙箱被資源回收後的用途廣泛，若有病菌是否會傳染到其它意想不到的地方。
許多網友認為，紙箱不環保且需要有存納的空間，有網友回應，紙箱都是回收紙漿再製而成的，若要說「不環保」，以原生紙漿製成的衛生紙和牛奶紙盒才是真的不環保。然而，有網友認為這樣的做法是治標不治本，政府應該監督業者將裝蛋籃徹底洗淨、消毒，並且從養雞場的源頭把關，而不是在銷售末端增加營運成本。
一名獸醫系的網友蔡鴻銘分析「一次性裝蛋容器」的必要性，他指出：「嚴格檢查蛋箱是否有清洗乾淨其實是窒礙難行，因為要怎麼界定有沒有洗乾淨？看到上面沒有糞便就是乾淨嗎？病毒還是有可能藏在邊邊角角的地方。再說，並不是每一個實驗室都可以診斷高病原性禽流感，且診斷高病原性禽流感是要有一定程序的，不是幾個小時之內可以完成的事情，加上禽流感的散佈非常快，一旦爆發可能會一發不可收拾（想想當初豬的口蹄疫吧），所以嚴格執行清理蛋箱的檢查對於流行病傳播的防治不夠快速，倒不如完全不用來的安全。」
農委會宣導，裝雞蛋的容器不可重複使用，因此禁止塑膠籃買推行紙箱。（圖截自網友廖鈺倫臉書）
獸醫系網友分析使用「一次性裝蛋容器」的必要性。（圖截自網友蔡鴻銘臉書）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 跟老美搶錢！ 中國擬大幅放寬外資準入限制
- 體貼陳抗區員警 行動餐車上路
- 中國艦隊示威 日：萬無一失的監視
- 北橫最後一段斗煥坪—三灣 明年底發包
- 金門家廟宗祠 完成普查
- 女祭司漸凋零 祭祀文化恐斷層
- 自由廣場》束帶綁架的假民主
- 中國對台情報部門整併 軍職人員全調離
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 見百萬真柏 識貨賊揪人偷
- 〈紐約性愛檔案〉三角戀變愛情輓歌
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 賴琳恩C奶大解放 深V開到腰
- 廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台
- 明年有線電視收費 每月維持520元
- 罐頭遊具out！ 碧湖公園「木造海盜船」開fun
- 電動小客車 增設140萬元免稅上限
- 木工歌手陳思瑋出輯 趙詠華一字一句教唱
- 母狗受傷困鐵道 伴侶不離不棄惹哭網友...
- 她生日趴險被百萬人擠爆 只因父母做了......
- 張柏芝帶寶貝兒到遊樂場過聖誕 親切與粉絲合影
- 竹市》聚會共同記憶 老店「大茶壺」燒毀
- 「妳內褲還不錯看！」 老師性騷 解聘有理
- 弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴
- 和北京簽約蓋故宮 林鄭月娥挨批肖想當特首
- 彩虹遊行週六登場 促編挺同預算
- 衣著整齊卻穿夾腳拖鞋 竊賊特徵真顯眼
- 貓纜跨年 營運到凌晨2時
- 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
- 魏婦二姐：反對妹與已婚梁男交往
- MLB》年薪上看3千萬 達比修可望成日投第一人
- 「肉圓生」育博士兒 請師吃5年
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 新光三越A11改裝 1F迸發少女心
- 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
- NBA》孟羅與隊友沒默契 公鹿想把他送走
- 強國女過馬路 脫光裸舞使出「金雞獨立」
- 後悔跟趙藤雄「答嘴鼓」 柯：素人就是笨
標題：散裝蛋「這樣裝」才能防疫？ 問題是....
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email