校園食材登錄平台首頒獎 獲獎者有怨言

2016-12-27 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部首度舉辦105學年度校園食材登錄平台登錄獎勵頒獎典禮，全國有50個獲獎單位，包括6個縣市代表、30所國中小學代表、4家獲獎廠商、7所大專校院及3所高中，教育部表示，此食材登錄平台攸關全國400多萬名學生的食之安全與健康，以前發生食安事件，一來一往確認時間要2天，但食材登錄平台上線後，確認時間可大幅縮短為2小時。但台中市教育局在會中簡報時抱怨，登錄作業繁複瑣碎，讓教保人員工作忙與茫。

教育部統計，104學年度起，各級學校（含公設幼兒園）共6000多所已全面上線登錄，登錄資料包括學校午餐、員生消費合作社及幼兒園早餐、午餐與午點等每日食材資料，每日登錄菜色數近6萬6000筆，食材數更高達15萬餘筆，登錄資料量龐大，在食安事件發生時，透過平台可立即確認問題食品的影響範圍，快速通知學校下架，對於未來預定使用的問題食品，也可做到預警通報功能。

教育部今天頒發「楷模獎」、「精進獎」及「特別獎」3大類，「楷模獎」（分為廠商登錄類、學校登錄類及美食街登錄類3項），為平均每日菜色登錄完整率達98％以上的學校和廠商；「精進獎」以平均每日菜色登錄完整率較104學年度進步最多之大專校院為獎勵對象；至於「特別獎」因考量公設幼兒園每日需登錄早、午點及午餐等多筆資料，地方政府輔導其完整登錄不易，以公設幼兒園平均每日菜色登錄完整率達90％以上之地方政府為獎勵對象。

但獲得特別獎的台中市教育局督學蔡鳳婷在會中簡報時直言「食材登錄的美麗與哀愁」，抱怨教保服務人員平日工作已很繁忙，在計算食物份數、熱量及食材優劣專業不足，而食材登錄平台系統改版熟悉不易，幼兒園只能請國小兼任午餐秘書教師協助登錄，甚至請午餐或團膳得標廠商人員代為登錄，台中市教育局以中心學校分配責任區營養師方式，支援教保人員現場登載專業協助，並薦送相關人員研習進修。

教育部強調，校園食材登錄平台再推APP功能，並設有推波，提供即時、透明的學校供餐資訊給社會大眾、師生、家長查詢，共同監督學校供餐品質，也提供各級教育主管機關、學校及幼兒園進行餐飲衛生管理，並結合校園食品安全三級管理機制之持續推動，提升學生與家長對學校供餐之安心與信賴度。

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