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這間超商太萬能！提供「新娘休息室」網友讚貼心

基隆大武崙的超商竟然提供新娘休息室。（圖擷取自爆廢公社）

2016-12-27  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕這間超商太強大了，竟然還有「新娘休息室」？

一名網友在《爆廢公社》發文，他表示，「第一次看到有新娘休息室的7-11，感覺真貼心...聽店員說是常常有新人來這一帶拍婚紗照，老闆特別準備一個休息室給新娘休息更衣化妝使用」。

其他網友見狀後也紛紛表示，「太貼心了～～台灣的便利超商真的是世界之最阿XD」、「沒多久小7店員可能要學化妝」、「之後小七會不會有出租婚紗啊」、「好貼心喔」。

還有網友說，「我知道這間711，去年拍婚紗作品的時候有借用到，老闆真的很貼心 謝謝老闆～」、「看到新娘進來7-11，店員還會主動詢問需要使用休息室嗎？真的很貼心」。

網友大讚貼心。（圖擷取自爆廢公社）

網友大讚超商貼心。（圖擷取自爆廢公社）

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