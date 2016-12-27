流浪狗疑追發情母狗 跳躍時鐵條直插「要害」

2016-12-27 11:18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕真是「蛋蛋」的哀傷！苗栗市英才路一處巷道，今天清晨傳出陣陣狗兒淒厲的哀嚎聲擾人清夢，住戶尋聲而去，發現一隻黑狗屁股插了一條鋼筋，緊急通報苗栗縣動物保護防疫所到場，因狗兒疼痛難耐、躁動，只好施打麻醉針，順利從牠兩顆「蛋蛋」間抽出鐵條，緊急運回動防所縫合，幸無大礙。

住戶表示，這隻公狗疑似追逐發情的母狗，跳躍到農田時，因農田周邊利用鋼筋做圍籬，不慎一跳正中蛋蛋間。

附近住戶說，今天清晨3、4點從住家附近傳來陣陣淒厲的哀嚎聲，一早前往查看，發現1隻黑狗奄奄一息地趴在農田上，屁股插著1根鐵條，因黑狗防禦心強，根本不讓人靠近。

苗栗縣動物保護防疫所上午9點多派出大批人員前往救援，獸醫師見這隻黑公狗情緒躁動，只好施打麻醉針，待麻藥發作後上前檢查，發現鐵條正好插中兩個蛋蛋間。

經評估後，決定在現場拔出約直徑約1公分、2公尺長的鐵條，並未流血，隨後緊急運回動防所縫了10多針，幸黑狗無生命危險，只是必須觀察是否有感染。

附近住戶說，最近廢耕農田旁有不少流浪狗聚集，懷疑這隻狗是追逐發情母狗，而農田周邊有以鐵條設置圍籬，加上雜草叢生，黑狗一跳下農田，鐵條剛好正中蛋蛋間。