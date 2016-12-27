視障者專用多感官導航APP 大學生勇奪德國紅點大獎

視障族群專用之智慧型手機導航應用程式拿下2015德國紅點傳達設計大獎之最佳新銳設計獎。（記者陳志曲攝）

2016-12-27 10:29

〔記者林曉雲／台北報導〕榮獲「2015德國紅點傳達設計大獎－最佳新銳設計獎」，政大和台科大學生共同設計的作品「視障族群專用之智慧型手機導航應用程式」，是台灣學生首次獲得德國紅點傳達設計大獎學生組最大獎、一萬歐元獎金，今天再拿下教育部頒發的2016設計戰國策「金獎」，獲得台幣25萬元最高獎金。

此作品是由政大學生王奕芳、林禕瑩和台科大學生陳潛心、陳萱恩共同設計，王奕芳表示，研究起源是視障者協會主動找上政大提出需求，經過2年努力，成功開發出這一款為視障者而設計的導航APP，搭配街道上建置的低功耗藍芽發射器，可讓視障者逐一接收訊號且順利到達目的地。

王奕芳表示，此研究透過情境訪查、隨身觀察與專家訪談等，深入採索視障者需求，從出門前的準備、上路行走與結束行走後的紀錄方式，了解視障者與一般人於行動上異同，並將都市路況環境分類，做為系統報位方式、導航敘述及佈建硬體的準則，讓視障者能以原有技能在街道上安心行走，提升獨立出門安全性，已在政大實地測試過。

陳潛心也介紹作品特殊處在於設有「多感官線索功能」，在行走路途中，APP將咖啡館、麵包店及7-11列入參考線索，到達參考地點時，會以語音提醒使用者，當視障者聽到「請左轉、左手邊有麵包店」，視障者聞到麵包香味，可以更肯定他走在正確的路上。

設計戰國策由教育部主辦，亞洲大學執行，今年邁入第11年，累積獲獎人次達701人，發出總獎金逾4815萬元；今年總計獎勵91件作品，發出487萬元獎勵金。

政次陳良基致詞時表示，台灣社會非常多元，且能走出特色，他期待未來更多的學生透過好的數位媒體意象及設計，展現新一代活力，更進一步協助社會及產業解決問題、往前邁進。

另，「2016德國iF學生設計獎」選出三件作品，各提供最高獎金5000歐元，其中兩件作品由台灣學生獲得，分別是樹德科技大學劉禹彤同學的包裝作品「LIGHT WAVE燈管包裝設計」，他認為目前市售的燈管包裝不夠堅固，希望藉改良包裝來保護商品，同時又減少垃圾量，外觀上則以色彩來區分燈管的色溫。另一作品為雲林科技大學許智偉的海報作品「雨落 Raindrop」，他想把人類的發展和對自然環境的影響，藉由海報表達全世界共同面臨的水污染問題的嚴重性與急迫性。

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