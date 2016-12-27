扮納粹、霧社事件扯中華民族 光復「特務血統」曝光

2016-12-27 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中日前校慶，竟有學生在遊行活動扮裝成納粹軍團，引發以色列與德國抗議、教育部懲處、總統府譴責、光復校長程曉銘請辭的連鎖效應，更讓媒體進一步披露該場遊行還有班級扮演霧社事件，而司儀竟在台上高喊「打倒日本鬼子，光復中華民族！」資深媒體人陳增芝日前撰文批露，其實光復中學原本就是「特務辦校」。

陳增芝文章〈特務辦校！光復中學血統純正〉25日刊登在「兩個太陽的台灣」網站，文中寫道，「什麼樣的老師，會教出扮納粹的學生？就更有人要問，什麼樣的校方，會聘任扮希特勒的班導師？一查，不得了，一切都不奇怪了。光復高中的創辦人陳建中，同時也是大華工專與明新工專（已改制為科技大學）的創辦人。」

陳增芝再指出，「陳建中，何其人也？一位戰後來自中國陝西的國民黨員，憑什麼在台灣可以創辦3所學校？根據馬英九聘任陳建中為資政時的相關記述，可知陳建中在韓戰時奉派到南韓的中共戰俘營，負責策反中共俘虜。1954年1月23日一共1萬4321名大多為前國民黨軍的戰俘遣送台灣，這就是『123自由日』的由來。」

文章揭露，「陳建中後來擔任國民黨對大陸工作的第六組主任，是蔣經國重要的副手，後來又擔任中央電台主任、國民大會秘書長等職。這些資歷背景，不愧能在台灣創辦3所學校。陳建中在2008年以100歲高齡辭世。他與習近平的老爸習仲勛是陝西同鄉，又是小學與中學的同學，習仲勛生前曾邀請陳建中訪問北京。」