台東第一家 鬼頭刀料理專賣店

鬼頭刀料理專賣店十分少見。（記者張存薇攝）

2016-12-27 10:13

［記者張存薇／台東報導］鬼頭刀是東海岸重要漁獲，不過多製成魚排外銷歐美，為了讓在地也品嘗到這樣的好海味，台東縣第一間鬼頭刀料理專賣店開賣，還搭配在地農特產品研發特色餐點，希望讓更多人「從鬼頭刀認識台東」。

原本經營義式餐廳的廖志盛求新求變，他說，2月員工旅遊到成功新港漁港，看到滿滿鬼頭刀，想說台灣很少鬼頭刀料理、單一產品也好聚焦，因此決定與團隊一起開鬼頭刀餐廳。

經理馬靖說，上網搜尋資料後，發現鬼頭刀洄游全球，有17種名稱，大家一起從殺魚、料理學起，因為鬼頭刀比較沒有油脂，參考外國作法，研發炸魚、魚堡、煎魚排烘飯等料理，使用的飲料、搭配蔬菜、蜂蜜及米，也全部使用在地食材。

店長劉珮蓉表示，鬼頭刀骨頭有腥味，團隊也研發用茶葉洗去腥的作法，也會持續研發新料理，比如目前鬼頭刀以洄游到台灣為主，就提供台灣特色料理，洄游到秘魯等南美洲時，就會推出南美洲風味料理。

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