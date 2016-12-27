轟光復中學反被罵「法西斯」 黃益中改口....

2016-12-27 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕針對新竹光復中學學生扮納粹事件，有「熱血教師」之稱的大直高中公民老師黃益中於本月25日表示：「如果我是教育部長，我就拔掉該名導師的教職。」此言論引來許多批評，社運人士陳柏偉抨擊，黃益中這樣的說法簡直是「拿法西斯對抗法西斯！」而黃益中則在臉書上改口認「話說的太重了」，強調自己想表達的重點是「老師的教育不能等」。

黃益中25日受訪時認為，如果他是教育部長，就要把光復中學該班導師的教師證拔掉，並且認為教育部扣200萬補助款「算很客氣」。此言一出，讓許多網友批評他「好大的官威」、「所以你當不了教長」。陳柏偉則於臉書表示，「台灣社會對於法西斯最大的共識大概就是：拿法西斯對抗法西斯！」並且說明，「高中公民教師黃益中不可能不知道當年納粹德國不需要什麼理由，就可拔除猶太人、左翼教師資格，最有名的，還把整個研究機構關掉。」最後更抨擊他：「不要說你當教育部長我會怕，你當高中公民老師我都會怕。」

黃益中面對各式批評的聲浪，也在自己的臉書澄清：「我話說的太重了，是不用到拔教師證啦。但整件事情學生是最無辜的，學校行政與歷史公民老師的無知，傷害了這些原本熱情準備校慶的學生們。」他強調，「結論就是老師的教育不能等。無知終會造成歧視」。