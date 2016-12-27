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納粹爭議太過頭？ 扮裝學生鳴冤：真的很心痛！

2016-12-27  10:39

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市私立光復高中發生學生扮納粹風波，引發以色列、德國抗議、總統蔡英文譴責、校長程曉銘請辭的連鎖效應，但也有人開始同情學生，質疑社會對這件事未免小題大作。扮裝學生以及光復中學家長會長劉興藻也向媒體抱屈申冤。

根據《中國時報》報導，參與扮裝的多媒體設計學程學生表示，他們為了這次校慶遊行，每天留校很晚，甚至借課做道具，就是想在高中生涯唯一的特別活動，呈現最好畫面，沒有想到竟成為眾矢之的，感到很難過，「只是很用心去做一件事，為什麼外界看不到？真的很心痛！」「網路上很多人也扮納粹，為什麼只針對學校？」

劉興藻也指出，孩子努力設計的表演，只是想表達反戰思想、重視和平，這單純動機，卻被特定人士打壓，將教育與政治牽扯在一塊，摧毀學生的用心與創新，短短幾天，孩子從每天自動早起求知的心態，變成睡不著、爬不起來上學，誠心建議大眾反思。

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  • 新竹光復中學學生扮演納粹引發以色列、德國抗議。（圖擷取自臉書）

    新竹光復中學學生扮演納粹引發以色列、德國抗議。（圖擷取自臉書）

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