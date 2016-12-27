南部空氣品質不佳 上午9點高雄6測站紅成一片

從左營蓮花潭眺遠處，像似霧氣籠罩一般。（記者黃志源攝）

2016-12-27 09:37

〔記者黃志源／高雄報導〕今天上午南部多數地區空氣品質指標（AQI）指標出現「橘色」或「紅色」警示，其中高雄市有6測站出現對所有族群不健康的「紅色」警示，僅有林園是「普通」級。

依據環保署空氣品質監測網顯示，高雄市在上午9點共有橋頭、左營、鳳山、復興、前鎮及小港6測站，測出對所有族群不健康的「紅色」警示，其中又以左營測站測得161為最高，另有楠梓、仁武等4站出現「橘色」警示，只有林園是普通等級。

高雄市出現「對所有族群不健康」的6測站，均相鄰且在市區內，顯見市區空氣品質不佳，不少民眾外出都戴上口罩，阻絕空氣中污染物。