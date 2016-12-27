東北風增強！ 北北基發布大雨特報

東北季風增強，各地氣溫明顯下降，27日台北街頭民眾增添衣物保暖。（記者簡榮豐攝）

2016-12-27 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，受到東北季風增強影響，今（27日）基隆北海岸、大臺北山區有局部大雨發生的機率，呼籲外出民眾記得攜帶雨具。

氣象局對台北市、新北市及基隆市發布大雨特報。