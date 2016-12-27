看電影多花點錢 多間影城明年喊漲約5％

2016-12-27 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休上路後，客運業率先喊因人力成本問題喊漲，現在連電影院也加入喊漲行列，秀泰、美麗華、星橋都確定要漲。

根據《工商時報》報導，目前已是全台前三大影城集團之一的「秀泰影城」指出，由於近三年水電費、工讀生時薪都漲，並且今年大片不多，整體售票收入少15到20%：明年一例一休上路後，營運成本將加重，秀泰表示票價一定會調漲，但目前漲幅未定，預估在5%上下，全台各店估算基數也將不同。

由於明後年好萊塢均有大片產出，2017又被是為電影「續集年」，影城業者認為是漲價的好時機。除了秀泰影城外，大江購物中心SBC星橋國際影城也將為反應水電費、員工時薪與一例一休影響，票價明年將從290元調漲到300元；台茂購物中心的美麗華影城，也因為加入IMAX影廳設備，預計明年將調漲至少10元以上的票價。

目前國內龍頭的威秀影城，由於早在2014年農曆春節前就曾調漲過票價，考量今年整體電影票銷售市況差，目前暫無調漲計畫，估計會再觀察半年。