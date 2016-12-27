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天冷空氣糟 雲嘉南及高屏地區嚴重

2016-12-27  07:24

〔記者陳炳宏／台北報導〕今天（27日）東北季風冷空氣南下，不但各地溫度顯著下降，空氣品質也不佳，氣象局於各地（除南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報；環保署也提醒中南部地區及金門、馬祖地區民眾，空氣品質指標（AQI）為對敏感族群不健康警戒橘到不良紅，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

而早上7點，環保署發布的空氣品質預警通報，也提醒金門、頭份及中部地區敏感族群注意（AQI為警戒橘），雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動（AQI為不良紅）。

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  • 環保署提醒雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。（記者陳炳宏翻攝）

    環保署提醒雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。（記者陳炳宏翻攝）

  • 雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。（記者陳炳宏翻攝）

    雲嘉南及高屏地區所有族群應減少在戶外活動。（記者陳炳宏翻攝）

  • 早上7點，南部地區多處測站空氣品質指標AQI，已達不良紅等級。（記者陳炳宏翻攝）

    早上7點，南部地區多處測站空氣品質指標AQI，已達不良紅等級。（記者陳炳宏翻攝）

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