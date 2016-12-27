今氣溫急降 明受納坦颱風影響水氣將增多

2016-12-27 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕昨天各地天氣溫暖舒適，但今天受到冷氣團南下影響，氣溫急遽下降；今晚起受到納坦颱風影響，水氣將增多，明天降雨最為明顯，但高山地區要降雪，氣象專家吳德榮表示，目前條件仍較差。

氣象專家吳德榮在《洩天機教室》撰文指出，昨天各地天氣溫暖舒適，但今日氣溫急遽下降，變化相當大，大陸冷氣團將影響至週五清晨，最低溫預計出現在今晚到明天清晨，北台灣沿海空曠地區最低溫將降至12度左右，北台灣都會區、中部低溫也會降至13、14度，南部則會降至14至16度。

吳德榮表示，納坦颱風外圍或其殘餘的中層水氣，今晚起將開始移入影響台灣，明天水氣最多，各地皆有雨，週四水氣會開始逐漸減少。雖然天氣變冷又有水氣，但高山是否會降雪？吳德榮說，週三、四有水氣，但氣溫還差一些，降雪的條件稍差，但仍可能有霰、小冰珠等固態降水，或者霧淞發生的機會，可以持續觀察。

週五白天開始，冷氣團將逐漸減弱，氣溫緩慢回升，新竹以南天氣晴朗，北部雲量較多，東半部有局部雨；元旦開始西半部天氣穩定，氣溫繼續回升，但東半部仍雲多有局部雨。