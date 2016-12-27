網購年菜夯 消保官教自保撇步

2016-12-27 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節許多家庭常為籌劃年菜大傷腦筋，近幾年網路訂購年菜漸流行，但消保官提醒，網頁標示菜色資料越清楚越好，業者常打名廚牌，究竟是由名廚掌廚，還是只有代言，最好註明清楚以避免糾紛。

《蘋果日報》報導，消保官提供幾項最常見的網購年菜出包狀況，包括：

一、延遲到貨：消費者可拒收，請求退款及賠償（自行補買年菜、年貨的差額）。

二、商品有缺漏：可依缺漏的菜色及食材之價值，請求業者部分退費。

三、實品跟網頁照片有落差：消費者需主動拍照舉證（與網頁對比）後，再由業者視個案處理。

四、商品有瑕疵：到貨拆封時最好全程錄影或拍照（錄影尤佳），若商品有問題，便可舉證非自己造成，再向業者主張退貨、求償損失。

五、疑似食物中毒：通報衛生局進行稽查，若確認是該年菜的問題，再持相關就醫證明或醫療單據向業者求償相關損失。