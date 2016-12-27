希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…

2016-12-27 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生扮納粹事件，引發軒然大波，但這事件也引發檢討及反省，清大榮譽講座教授李家同指出，他曾對學生做過測驗，竟有學生「將希特勒和希拉蕊搞混」，也有人「認為戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」。

李家同在臉書上以「學生模仿納粹，國家社會該檢討」為題，發表文章，他認為，「該檢討的是我們的教育制度以及社會」，在我國電視新聞中很少國際新聞，國人得不到該有的資訊，「一所中學鬧出這種笑話，對我而言，我一點都不以為奇」。

他指出，在一個月以前，「我曾經和11個國中生聊天，發現只有2位知道希特勒是德國人，有2位認為他是美國人，而且正在競選總統，他們是將希特勒和希拉蕊搞混了」，沒有一位學生知道「希特勒在二次大戰中的大屠殺行為」。

他也曾做過一個測驗，竟然有很多大學認為「戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」，且「有大學生完全不知道巴勒斯坦問題，他說聽都沒聽過」。