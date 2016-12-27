| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…

2016-12-27  06:56

〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生扮納粹事件，引發軒然大波，但這事件也引發檢討及反省，清大榮譽講座教授李家同指出，他曾對學生做過測驗，竟有學生「將希特勒和希拉蕊搞混」，也有人「認為戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」。

李家同在臉書上以「學生模仿納粹，國家社會該檢討」為題，發表文章，他認為，「該檢討的是我們的教育制度以及社會」，在我國電視新聞中很少國際新聞，國人得不到該有的資訊，「一所中學鬧出這種笑話，對我而言，我一點都不以為奇」。

他指出，在一個月以前，「我曾經和11個國中生聊天，發現只有2位知道希特勒是德國人，有2位認為他是美國人，而且正在競選總統，他們是將希特勒和希拉蕊搞混了」，沒有一位學生知道「希特勒在二次大戰中的大屠殺行為」。

他也曾做過一個測驗，竟然有很多大學認為「戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」，且「有大學生完全不知道巴勒斯坦問題，他說聽都沒聽過」。

廣告
  • 清大榮譽教授、博幼基金會董事長李家同。（資料照，記者廖振輝攝）

    清大榮譽教授、博幼基金會董事長李家同。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 忍者龜 李家同 納粹
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.