希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…
2016-12-27 06:56
〔即時新聞／綜合報導〕新竹光復中學學生扮納粹事件，引發軒然大波，但這事件也引發檢討及反省，清大榮譽講座教授李家同指出，他曾對學生做過測驗，竟有學生「將希特勒和希拉蕊搞混」，也有人「認為戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」。
李家同在臉書上以「學生模仿納粹，國家社會該檢討」為題，發表文章，他認為，「該檢討的是我們的教育制度以及社會」，在我國電視新聞中很少國際新聞，國人得不到該有的資訊，「一所中學鬧出這種笑話，對我而言，我一點都不以為奇」。
他指出，在一個月以前，「我曾經和11個國中生聊天，發現只有2位知道希特勒是德國人，有2位認為他是美國人，而且正在競選總統，他們是將希特勒和希拉蕊搞混了」，沒有一位學生知道「希特勒在二次大戰中的大屠殺行為」。
他也曾做過一個測驗，竟然有很多大學認為「戴高樂是一種積木、阿拉法特是法國軍艦、米開朗基羅是忍者龜」，且「有大學生完全不知道巴勒斯坦問題，他說聽都沒聽過」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- RF-16升空 清楚拍到遼寧艦
- 社論》中國有什麼籌碼可以與美國交易
- 《國際現場》日Denso投入AI車用系統研發
- 無米樂學童拔蘿蔔 體驗農村社企
- 喬治麥可縱橫歌壇40年 夯賣逾億張唱片
- 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
- 足球》長友佑都公布喜事 1月底與演員平愛梨完婚 （影音）
- 伍佰收留釘子花 引爆蟲蟲危機
- 【愛讀書】 《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎》
- 印度「烈火5號」試射成功 範圍可覆蓋全中國
- 外長：新邦交口袋名單 不只1國
- 晶圓代工如接力賽 挖首棒跑不贏
- 中華車啟動新南向 首批板金模具出口印尼
- 死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多
- 拒建龍崎掩埋場 牛埔里長賭上職位
- 富產險獨董 李中彥15萬入袋
- 不給繼承亡母財產 父告子敗訴
- 彩虹遊行週六登場 促編挺同預算
- 土地活化 108年半數公墓禁葬
- 毒蟲扮蜘蛛人躲警 卡天花板活受罪
- 大台中山手線 「彩虹線」獲政院支持
- 不滿分手討15萬 殺女套頭棄草叢
- 戲偶造型達人孫信益 歌唱賽封王
- 吸金潛逃 鼎立秦庠鈺再判3年10月
- 水溝6年蓋不好 鶯歌數十戶污水難排
- 機車牌首度競標 MMM-8888值21萬
- 上班一族12月徵文─我跟同事吵過的架
- 第二條快捷公車 30日正式上路
- 為救愛貓 23歲妙齡女陳屍火場
- 雞善嶼護鳥 鳳頭燕鷗增1500隻
- 黑人裝白富帥 釣傻女拿夫當人頭幫行騙
- 家屬控：恐怖男 放火後還大笑
- 迎戰2017╱Lamigo洪一中 邁向最多勝教頭
- Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
- 跨年宅經濟 friDay免費看14天
- 張孝全空窗搶當爸 訂下張少懷小孩
- 中國烤肉店鴨混充牛 騙過全世界
- RM班底合體 李光洙奪獎宋智孝淚崩
- 267所校外人行道 全面禁菸
- 《包庇電玩案》坦承收賄573萬 貪警被起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：希特勒選美國總統？國中生給李家同這答案…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分