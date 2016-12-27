各地降溫越晚越冷！ 19縣市強風特報
2016-12-27 06:29
中央氣象局指出，今天（27日）的天氣有明顯變化，北部、東半部地區有短暫雨，各地的溫度也顯著下降。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（27日）的天氣有明顯變化，北部、東半部地區有短暫雨，各地的溫度也顯著下降。氣象局於各地（除南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。
氣象局表示，受到東北季風增強的影響，北部、東半部地區有短暫雨，中南部地區的雲量也會增多。溫度方面，冷空氣的強度相當接近大陸冷氣團等級，預計白天北部地區及宜蘭的最高溫不超過18度，中南部及花東也只有21到24度左右，越晚溫度越低，入夜後到明天清晨，中部以北及宜蘭的最低溫只有14、15度，南部及花東地區也只有16度。
颱風消息部分，今年第26號颱風ＮＯＣＫ－ＴＥＮ（中文譯名納坦）目前位於南海，強度為中度颱風，凌晨2時距離鵝鑾鼻南南西方約910公里，預計往中南半島南端的方向移動，強度即將減弱，並不會直接侵襲台灣，但是週三、週四會為台灣帶來一些水氣，影響到台灣地區的天氣。
空氣品質方面，今天中南部地區及金門、馬祖地區AQI為對敏感族群不健康。其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|11 ~ 18
|9 ~ 16
|15 ~ 21
|13 ~ 19
氣象局於各地（除南投縣、嘉義市、高雄市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）
颱風路徑潛勢圖。（取自氣象局網站）
今日天氣預報。（取自氣象局網站）
今日各地紫外線為低至中量級。（取自氣象局網站）
今天中南部地區及金門、馬祖地區AQI為對敏感族群不健康。其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。（圖片取自環保署空氣品質監測網）
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