東北季風增強 各地氣溫明顯下降

2016-12-27 05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，27日東北季風增強，各地氣溫明顯下降，臺灣北部、東半部、中南部山區及馬祖有短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。

氣象局指出，27日的天氣將有明顯的變化，受到東北季風增強的影響，北部、東半部會有短暫雨，中南部的雲量也會增多。

至於溫度方面，27日的一整天，各地的溫度會明顯下降，預計白天北部地區及宜蘭的最高溫將不超過攝氏18度，中南部及花東也只有21到24度左右，而且越晚溫度越低，預計入夜後到28日清晨，中部以北及宜蘭的最低溫只有14、15度，南部及花東地區也只有16度，冷空氣的強度相當接近大陸冷氣團等級，大家要注意保暖。

氣象局說，27日馬祖、金門及西半部地區易有霧或低雲影響能見度，請注意。