| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

東北季風增強 各地氣溫明顯下降

2016-12-27  05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，27日東北季風增強，各地氣溫明顯下降，臺灣北部、東半部、中南部山區及馬祖有短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。

氣象局指出，27日的天氣將有明顯的變化，受到東北季風增強的影響，北部、東半部會有短暫雨，中南部的雲量也會增多。

至於溫度方面，27日的一整天，各地的溫度會明顯下降，預計白天北部地區及宜蘭的最高溫將不超過攝氏18度，中南部及花東也只有21到24度左右，而且越晚溫度越低，預計入夜後到28日清晨，中部以北及宜蘭的最低溫只有14、15度，南部及花東地區也只有16度，冷空氣的強度相當接近大陸冷氣團等級，大家要注意保暖。

氣象局說，27日馬祖、金門及西半部地區易有霧或低雲影響能見度，請注意。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：東北季風增強 各地氣溫明顯下降


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.