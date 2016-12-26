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婚姻平權法初審過關 101今晚亮出彩虹光芒！

2016-12-26  23:31

〔即時新聞／綜合報導〕婚姻平權法案於今（26）日初審通過民法部分條文修正草案，台北101大樓今日晚間的外牆燈光也於平時不一樣，點上七彩彩虹光芒，不少同志朋友爭相拍攝。

立法院司法及法制委員會初審通過民法部分條文修正草案，明定同性可以結婚，且與異性平等適用有關夫妻配偶、父母子女及親屬的法規規定，收養子女時也不得對其有歧視對待。全案將送朝野協商後三讀完成立法，同性婚姻平權邁開了一大步。

101大樓也為婚姻平權法案初審通過，外牆燈光點上彩虹光芒慶祝，臉書社團《婚姻平權小蜜蜂》也有不少民眾放上今晚的彩虹101，很多民眾也到101球場爭相拍攝首次的七彩燈光。

婚姻平權法案相關影音

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  • 今（26）晚台北101大樓外牆燈光，換上七彩彩虹，慶祝婚姻平權法案初審通過。（圖網友提供）

    今（26）晚台北101大樓外牆燈光，換上七彩彩虹，慶祝婚姻平權法案初審通過。（圖網友提供）

  • 首次的七彩燈光也讓不少民眾爭相拍攝留念。（圖網友提供）

    首次的七彩燈光也讓不少民眾爭相拍攝留念。（圖網友提供）

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相關關鍵字： 台北101 同志 同性婚姻 婚姻平權 婚姻平權小蜜蜂 婚姻平權民法修正案 彩虹
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