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海景第一排算什麼 這裡是「佛祖第一排」

人在做、神明在看，打開窗戶要跟祂對看。（記者李容萍攝）

2016-12-26  23:26

〔記者李容萍／桃園報導〕人在做，神明真的在看！這樣奇特的景象，就出現在桃園！

國道1號五楊高架桃園市楊梅路段有一處正在興建的大樓工地，剛剛好正對著一尊大佛像，路過的民眾都說住在大樓裡，「佛祖第一排」 比「海景第一排」還要厲害，因為大樓住戶們24小時打開窗戶就能感受到神明貼身保佑。

這尊大佛大約5層樓高，換算下來有高達10公尺，正巧住在5樓的住戶打開窗戶，就是正對著佛祖雙眼，恐怕天天都得跟佛祖四目相望。

與大佛面對面好與壞見仁見，有人認為佛光普照是好事，有人覺得壓力很大，還有人疑惑到底是誰會想買跟「佛陀四目相交的那樓」、「越靠近佛祖的位置越貴」？也有人打趣住戶未來在房間辦事時真的是「人在做，天在看！」提醒「晚上增產報國時記得要拉上窗簾」。

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  • 人在做、神明在看，打開窗戶要跟祂對看。（記者李容萍攝）

    人在做、神明在看，打開窗戶要跟祂對看。（記者李容萍攝）

  • 人在做、神明在看，打開窗戶要跟祂對看。（記者李容萍攝）

    人在做、神明在看，打開窗戶要跟祂對看。（記者李容萍攝）

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