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「性教學每人50元」 基隆海科館糗大了！

海科館外的電子看板，竟出現「性教學～每人50元」的字樣，引起許多網友關注。（圖擷自爆料公社）

2016-12-26  23:17

〔即時新聞／綜合報導〕基隆海科館經常舉辦親子共學活動，吸引不少家長帶孩子前來參與，不過日前海科館外的電子看板，竟出現「性教學～每人50元」的字樣，引起許多網友關注。

網友在臉書「爆料公社」PO出一張照片，照片中的電子看板位於基隆海科館外，替海科館宣傳活動，然而這次工作人員卻出包，沒將斷句斷好，導致「『開放性』教學」變成「開放『性教學』」。PO文者則調侃「性教學才50元而已哦！真是佛心來的！」

對此，其他網友也紛紛留言表示「想報名」、「原來海科館教學活動這麽深入」、「經濟不景氣到這個程度嗎」、「不會是看烏龜交配吧」、「會被擠爆吧」、「護家盟表示：這樣我要怎麼教小孩」、「請問是自備教材嗎？」。

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  • 海科館外的電子看板，竟出現「性教學～每人50元」的字樣，引起許多網友關注。（圖擷自爆料公社）

    海科館外的電子看板，竟出現「性教學～每人50元」的字樣，引起許多網友關注。（圖擷自爆料公社）

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