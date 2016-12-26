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南投地檢木藝品拍賣會 台灣扁柏樹頭最高價

2016-12-26  22:32

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投地檢署第2波木藝品變價拍賣會，分今、明兩天拍賣57件被查扣的台灣木藝品，今天拍出27件，其中1件台灣扁柏樹頭最受青睬，以12萬1000元拍出，拍出總價是88萬餘元，現場競價激烈，參加的人都說「好緊張」。

南投地檢署本月8日首次舉辦木藝品變價拍賣會，因為國內少有台灣珍貴樹種木藝品的拍賣會，當日拍出30多件查扣的木藝品，拍賣總金額124萬9900元，今明兩天則連續要拍賣57件偵辦山老鼠案查扣的木藝品，主要以樹頭、文昌筆、聚寶盆、花瓶為主。

今日的拍賣會由檢察官黃天儀、張鈞翔擔任拍賣官。其中有不少件木藝品受到青睬，競標者輪流加價，志在必得現場氣氛緊張，最後拍賣官落槌敲定買者，競標到的人鬆了一口氣，而其他人則交頭接耳，有的說「價格不低」，也有人說「買到好價錢」。

今日拍賣的27件木藝品中，拍出最高價是1塊台灣扁柏樹頭，拍定價是12萬1000元。明日下午2時還有一場，1時開放觀覽和登記拿號碼牌。

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  • 南投地檢署今日拍賣會拍賣的木藝品，排列在現場讓大家觀覽。（記者陳鳳麗攝）

    南投地檢署今日拍賣會拍賣的木藝品，排列在現場讓大家觀覽。（記者陳鳳麗攝）

  • 黃天儀檢察官擔任拍賣官，除介紹拍賣品外，也認真聽競價者喊出的價錢。（記者陳鳳麗攝）

    黃天儀檢察官擔任拍賣官，除介紹拍賣品外，也認真聽競價者喊出的價錢。（記者陳鳳麗攝）

  • 參加者相中喜歡的木藝品，就認真舉牌喊價。（記者陳鳳麗攝）

    參加者相中喜歡的木藝品，就認真舉牌喊價。（記者陳鳳麗攝）

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