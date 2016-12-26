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木頭造型太特殊 網友看了全面壁

木頭的正面，讓人忍不住聯想到「女性的生殖器官」，看了相當害羞。（擷取自爆料公社）

2016-12-26  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕許多人喜愛在家中擺置藝術品，為家裡增添點質感，不過有時藝術品的設計概念，還真是讓人不太理解，就有網友在網上發文分享，一直不明白，為什麼媽媽不讓這塊木頭藝術品以「正臉」示人，直到他將它翻過來後，瞬間明白媽媽的苦心了。

一名網友在《報廢公社》發文表示，「老爸拿了一塊木頭回來家裡，我一直無法理解媽媽為什麼不正面放它，直到我翻過來看以後...我又讓它去面壁了...」，並附上了木頭的背面及正面照，從照片中可以看到，木頭的背面除了有個小黑洞外，表面相當平滑，並無異樣，不過木頭的正面，卻是讓人忍不住聯想到「女性的生殖器官」，讓人看了想當害羞。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，紛紛留言表示， 「我覺得背面像菊花...」、「原來是鮑魚啊，我以為是木頭勒」、「前面是未婚，反面是已婚」、「前鮑後菊」、「看來怎麼擺都不對，放爆廢倉吧。」。

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相關關鍵字： 女性 思想 木頭 爆廢公社 私密部位 藝術品
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