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育達餐飲週 帶你「驚艷亞洲-好瘋food」

育達餐飲週，帶你「驚艷亞洲-好瘋food」。（記者李容萍攝）

2016-12-26  22:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區育達高中餐旅群科規劃餐飲週「驚艷亞洲-好瘋food」創意教學活動今天登場，學生以亞洲6國特色料理為主題，推出新馬「Lazat」、日本「味樂扶桑」、泰國「沙哇Dㄎㄚ」、韓國「卡吉麻-夯style」，以及印度「饗戀坦都」等主題午宴，邀請師長、校外來賓品嘗異國美食。

指導學生製作新馬特色料理的餐飲科老師許博銘表示，Lazat是馬來文「美味」的意思，菜色包括薑南囉喏、沙嗲、新加坡辣蝦、肉骨茶、星洲炒米粉、摩摩喳喳與娘惹糕，其中新加坡辣蝦還是近幾年才受到矚目的人氣美食。

許博銘說，師生們發揮創意巧思呈現菜餚，像是結合黃薑飯、海南雞飯與蔬果沙拉的薑南囉喏；沙嗲肉串的食材不只是肉類和海鮮，也加入了菇類及蔬菜，不僅融合飲食均衡的健康蔬食化，在口感上更豐富。

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  • 育達餐飲週，帶你「驚艷亞洲-好瘋food」。（記者李容萍攝）

    育達餐飲週，帶你「驚艷亞洲-好瘋food」。（記者李容萍攝）

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