里長志工綠美化 嶺腳車站微笑彎更美了
2016-12-26 22:21
新北市嶺腳里長林瑞祺帶領志工們，整理周邊環境，希望只有美好景色入鏡；整理後的環境煥然一新。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／新北報導〕台鐵平溪線火車向來深受民眾喜愛，平溪嶺腳車站彎弧造型的岸式月台搭配舊鐵道與彩繪火車，更是遊客拍照不可或缺的景點；嶺腳里長林瑞祺發起整理環境，帶領志工們一起綠美化車站旁「微笑彎」鐵道周邊閒置空間，讓遊客拍照更有FU。
台鐵火車是遊客前往瑞芳「侯硐貓村」、平溪「十分瀑布」 的主要交通工具，不管是鐵道迷、愛貓人、文青、還是背包客，每個人都有自己喜歡的景點或是火車站；但是，火車站周邊環境，卻讓人覺得還有進步空間。
嶺腳里長林瑞祺說，嶺腳有山水景致、有舊橋、還有老街，尤其是火車站彎弧造型的岸式月台，小巧靜謐的站體搭配舊鐵道，經常有許多年輕人揹著相機來拍照，來尋找鐵道古老的感覺；林瑞祺希望大家拍到故鄉的嶺腳車站，是乾淨的、是美麗的，所以找了志工們一起整理環境，把車站旁「微笑彎」鐵道周邊閒置空間變得乾淨整潔，還植栽一百五十 公尺綠色長廊，讓遊客拍出嶺腳車站的美。看到遊客把故鄉拍的美美的，志工們臉上忍不住的綻放笑顏。
另外，有鑑於遊客喜歡拍照打卡， 民政局也協助火車站沿線住戶改善斑駁牆面，並設置打卡地標，目前地標分布在平溪區嶺腳站、瑞芳區四腳亭站、三貂嶺站，未來將持續增加設置點。
瑞芳區區長陳奇正表示，經過綠美化、粉刷民宅牆面及放置打卡地標後，讓環境煥然一新外，更重要的是從環境改造的過程中，把社區民眾的向心力凝聚起來。而打卡地標設置後，期望地標的打卡效應，能帶來更多觀光人潮。
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