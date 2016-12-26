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看好基隆觀光潛力 五業者申建旅館

2016-12-26  22:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕520新政府上台後，中國觀光客銳減，有的縣市出現旅館、民宿求售風，但是基隆市卻逆勢上揚，近兩年除了老舊旅社拉皮改裝外；目前還有5家業者看好基隆市場，向市府申請興建旅館。

基隆市政府交旅處長李綱說，今年8月中正區享住旅店開幕；另外，共有5家業者目前申請興建旅館，有4家是中正區、有1家在仁愛區。其中，中正區有家旅館已經取得建照。上述5家旅館完工後，將為基隆市再增加717間客房。

根據交旅處提供的基隆旅館旅客住宿資料顯示，民國100年有355132人，101年有406499人，102年有422756人，103年有467035人，104年有458543人，今年上半年為239201人，即便下半年中客減少，預估今年也有40萬左右。

交旅處長李綱表示，基隆市目前有32間旅館，共有1295間房間，當外縣市傳出有業者要出售飯店、出售民宿；基隆市還有業者願意覓地投資申請興建旅館，代表看好基隆的觀光潛力。

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  • 看好海科館、潮境公園周邊觀光潛力，已有兩家業者向市府申請，在周邊蓋旅館。（記者俞肇福攝）

    看好海科館、潮境公園周邊觀光潛力，已有兩家業者向市府申請，在周邊蓋旅館。（記者俞肇福攝）

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