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清朝台灣鎮總兵顏鳴皋後代來台尋親 求助下營顏氏宗親會

2016-12-26  22:26

〔記者楊金城／台南報導〕清朝台灣鎮總兵顏鳴皋的後人顏謀亨來台尋親，希望找到在台的顏鳴皋後代子孫；顏鳴皋在240年前曾協助修建台南市三山國王廟，廟內至今仍供奉顏鳴皋的長生祿位，下營顏氏宗親會協助顏謀亨尋親，目前尚無著落。

顏氏宗親的第一代祖是孔子的弟子顏回，下營顏氏宗親會文史資料團副團長顏文賀今天說，顏氏第71代祖在386年前來台定居，至今傳到第89代，下營顏氏宗親調查編印的族譜中並未記戴顏鳴皋，應是另一支宗親。

經查顏鳴皋廣東梅州人，是清朝乾隆年間的武進士，鳴桐、鳴皋、鳴漢三兄弟皆文武雙全，其中鳴漢曾任御前侍衛，顏鳴皋曾任澎湖協辦左營守備、金門鎮標右營游擊等職，1773年任台灣鎮總兵官，也是當時台灣最高階武官。

今年六月中旬，年約7旬的顏謀亨從香港來台尋找先祖顏鳴皋的後代子孫，拜訪下營顏氏宗親會、顏氏家廟請求協尋宗親。在歲末年終之際，顏謀亨說，期盼能和定居台澎金馬的顏鳴皋子孫團聚，完成心願。

因顏鳴皋曾協助修建台南市三山國王廟，6月時顏文賀也帶著顏謀亨探訪台南市一級古蹟三山國王廟，顏文賀說，1776年顏鳴皋擔任台灣鎮總兵官時將三山國王廟修築為兩進式建築格局，因此廟內至今仍供奉顏鳴皋的長生祿位。

顏謀亨帶著中國的族譜來尋親，看著廟內的顏鳴皋長生祿位很有感觸；最近也都和下營顏氏宗親會保持連絡，看是否有尋親線索。

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  • 顏文賀（右）帶著顏謀亨（左）探訪台南市一級古蹟三山國王廟。（記者楊金城攝）

    顏文賀（右）帶著顏謀亨（左）探訪台南市一級古蹟三山國王廟。（記者楊金城攝）

  • 南市三山國王廟至今還供奉顏鳴皋的長生祿位。（記者楊金城翻攝）

    南市三山國王廟至今還供奉顏鳴皋的長生祿位。（記者楊金城翻攝）

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