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基隆明年有線電視費率 照樣520元

2016-12-26  22:07

〔記者俞肇福、賴筱桐／基隆報導〕基隆市有線電視收視費率審議委員會日前審議通過，市長林右昌簽准後公告，明年的有線電視基本頻道收視費用與今年一樣，每月每戶520元，若採季繳、半年繳和年繳享折扣，形同用戶平均每月515元。

台北市政府公告明年的有線電視收費標準，仍舊維持為每月495元，新北市將於27日開會審議明年費率，新北市今年的收費為每月每戶500元；台北市和基隆市有線電視用戶，採季繳、半年繳和年繳的用戶，每月享有5元折扣。

基隆市有線廣播電視（播送）系統收視費率審議委員會日前開會，審議通過明年收費標準每月520元；根據吉隆有線電視公司資料顯示，到今年第3季為止，吉隆有線電視裝機戶為97400戶，機上盒裝機比率90.53%。

有線電視費率維持與去年相同的原因，有審議委員在會中表示，因為現有年輕人收視習慣，多數從電腦或手機收看影片或節目，有線電視面臨強烈競爭，委員會不砍收視費，希望業者將利潤投資數位化設備後，有創新思維提供創新服務，加值互動服務。

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  • 基隆市有線電視費率審議委員會審查通過，明年有線電視收費每月每戶520元，與今年相同。（記者俞肇福攝）

    基隆市有線電視費率審議委員會審查通過，明年有線電視收費每月每戶520元，與今年相同。（記者俞肇福攝）

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