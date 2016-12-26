副所長「泰」厲害 助泰籍女子找回皮夾

2016-12-26 23:32

〔記者吳昇儒／新北報導〕沒想到興趣也能幫到人! 新北市警金山分局野柳派出所副所長陳順旗平時喜歡打高爾夫球，多次前往泰國打球，長期下來精通泰語。24日下午，兩名泰籍女子遺失錢包到野柳派出所求援時，用中、英、泰混合語言向值班警員報案，警員「霧煞煞」時，剛好被陳員聽出泰語，立刻向前詢問需要甚麼協助，才知道兩人遺失錢包，立刻協尋順利幫忙找回。

案發當時值班瞿姓警員從兩名女子口中聽得「wallet」、「loss」、「in bus」、「台北」等語，在旁的陳副所長聽見後，先用泰語跟兩女打招呼，確認兩人是泰國人之後，持續以泰文溝通後，得知2人名字為阿布（35歲）、阿隆（31歲）係在台灣工作泰國人。

阿布向陳副所長表示，剛好週末假日中午從台北搭乘國光客運到野柳遊玩，於14時25分許至野柳站下車，友人阿隆遺留一只黑色皮包在車上，內有信用卡、現金新台幣2500元，請他幫忙尋找

副所長立刻聯繫國光客運金山站站務人員協助檢視阿布搭乘的客運內是否有遺留物品，站方人員則回覆有看見一只黑色皮包，該班車已經駛往台北，物品暫由司機保管，等該車折返再通知領回。

當日18時許，瞿員協助將皮包領回，阿隆、阿布見到皮包尋回相當開心，連聲以泰文「顧本卡（謝謝）」、英文、中文向警方表示感謝，2人開心地與瞿員合影留念後，再搭客運返回台北。