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東北季風增強轉濕冷 明晚北台灣下探14度

2016-12-26  21:26

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風增強影響，明（27）日各地的溫度將會明顯下滑，且轉為有雨的天氣。北台灣地區白天高溫將不超過18度，中南部及花東地區則是在21至24度左右，明天入夜至週三清晨，北台灣地區低溫將會來到14、15度，請民眾注意保暖。

中央氣象局指出，溫度方面，明天一整天各地的溫度都會明顯下降，北部及花蓮地區最高溫將不超過18度，中南部及花東地區高溫也只有21至24度間，且越晚溫度將會越低。明天入夜至週三清晨，氣溫將會更低，北台灣地區低溫將會來到14、15度，南部及花東地區則是在16度左右，冷空氣的強度相當接近大陸冷氣團等級。

降雨方面，受到東北季風增強影響，北部、東部、中南部山區及馬祖地區皆會出現短暫陣雨，中南部、澎湖及金門地區則為多雲的天氣。

第26號颱風納坦，今中午已由呂宋島進入到南海，颱風結構受地形破壞，已由強度颱風轉為中度颱風，預計將會往中南半島南端的方向移動，對台灣不會有直接的影響，不過在週三、週四時，仍會為台灣帶來一些水氣。

西半部地區、金門及馬祖容易有局部雲霧影響能見度，請有搭機需求的民眾，留意航班資訊；另外，受到東北季風增強影響，明天沿海空曠地區及外島將有9到11級的強陣風，提醒海上作業的朋友注意安全。

空氣品質方面，除中南部、金門及馬祖地區空氣污染指標（AQI）為對敏感族群不健康，其他地區則為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

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  • 受東北季風增強的影響，明（27）各地的溫度將會明顯下滑。（資料照，記者羅沛德攝）

    受東北季風增強的影響，明（27）各地的溫度將會明顯下滑。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 北台灣地區白天高溫將不超過18度，中南部及花東地區則是在21至24度左右，請民眾注意保暖。（擷取自中央氣象局）

    北台灣地區白天高溫將不超過18度，中南部及花東地區則是在21至24度左右，請民眾注意保暖。（擷取自中央氣象局）

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