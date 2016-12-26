毀容犬「小花」赴美 傷口駭人接胃管險遭拒入境

毀容犬「小花」飛往美國接受顏面重建手術，不料牠因臉上破一大洞，頸部又接著食道胃管，一度被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境。（台灣動物緊急救援小組提供）

2016-12-26 22:17

［記者陳文嬋／高雄報導］台灣動物緊急救援小組上週護送一隻受虐毀容的流浪犬，飛往美國接受顏面重建手術，不料牠因臉上破一大洞，頸部又接著食道胃管，一度被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境，且需強制原機遣返台灣；所幸經台美兩地動保團體聯繫，緊急安排至西雅圖國際機場附近的動物醫院進行傷勢評估，拖延4個多小時後才放行，准許牠入境美國接受手術，將按原定計劃於明年初在西雅圖當地進行顏面重建手術。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，「小花」是今年11月初從高雄燕巢救回，當時臉部遭不明外力貫穿，入口在右鼻側，造成長2公分、寬1.5公分的孔洞，出口在口腔上顎，破洞長4.5公分、寬2公分，造成顏面毀容；「小花」已在台灣進行過3次皮瓣修復術，但硬顎的破洞實在太大，經救援小組醫療團隊評估，決定與美國西雅圖動物救援組織合作，護送「小花」跨海進行顏面整形重建手術。

倪京台說，「小花」上週由台灣搭乘長榮航空BR-26班機飛美，也備齊所有檢疫及適航相關健康證明文件；沒想到抵達美國西雅圖他科馬國際機場後，因為臉上傷口破洞駭人，頸部又插著食道胃管，被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境，並通知航空公司準備原機遣返。

救援小組獲悉消息後，立即與美方負責接機的動物救援組織聯繫，經雙方數度溝通後，美國海關同意在經當地獸醫師評估許可後才放行；因此，「小花」連夜被載往機場附近的Blue Pearl Animal Hospital大型動物醫療機構，進行全身檢查及傷勢評估，確認與健康證明文件相同，拖延近4個多小時，最後才被海關放行，同意「小花」入境美國接受手術，才結束一場虛驚。

倪京台說，這是救援小組成立21年來，首次護送顏面重創犬隻赴美，已經備齊相關病歷文件，仍發生險遭遣返驚魂記，台美雙方動保團體會再檢討改進；目前「小花」已被安置在西雅圖合作的動物醫院，將依原定計劃，在明年初進行術前評估檢查後，接受顏面重建手術，並在牠的傷勢復原後直接在當地開放認養。