| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中市南區公寓火警 11人嗆傷送醫 BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 生活

毀容犬「小花」赴美 傷口駭人接胃管險遭拒入境

毀容犬「小花」飛往美國接受顏面重建手術，不料牠因臉上破一大洞，頸部又接著食道胃管，一度被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境。（台灣動物緊急救援小組提供）

2016-12-26  22:17

［記者陳文嬋／高雄報導］台灣動物緊急救援小組上週護送一隻受虐毀容的流浪犬，飛往美國接受顏面重建手術，不料牠因臉上破一大洞，頸部又接著食道胃管，一度被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境，且需強制原機遣返台灣；所幸經台美兩地動保團體聯繫，緊急安排至西雅圖國際機場附近的動物醫院進行傷勢評估，拖延4個多小時後才放行，准許牠入境美國接受手術，將按原定計劃於明年初在西雅圖當地進行顏面重建手術。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，「小花」是今年11月初從高雄燕巢救回，當時臉部遭不明外力貫穿，入口在右鼻側，造成長2公分、寬1.5公分的孔洞，出口在口腔上顎，破洞長4.5公分、寬2公分，造成顏面毀容；「小花」已在台灣進行過3次皮瓣修復術，但硬顎的破洞實在太大，經救援小組醫療團隊評估，決定與美國西雅圖動物救援組織合作，護送「小花」跨海進行顏面整形重建手術。

倪京台說，「小花」上週由台灣搭乘長榮航空BR-26班機飛美，也備齊所有檢疫及適航相關健康證明文件；沒想到抵達美國西雅圖他科馬國際機場後，因為臉上傷口破洞駭人，頸部又插著食道胃管，被美國國土安全部海關暨邊境保護局檢疫官員認定不宜入境，並通知航空公司準備原機遣返。

救援小組獲悉消息後，立即與美方負責接機的動物救援組織聯繫，經雙方數度溝通後，美國海關同意在經當地獸醫師評估許可後才放行；因此，「小花」連夜被載往機場附近的Blue Pearl Animal Hospital大型動物醫療機構，進行全身檢查及傷勢評估，確認與健康證明文件相同，拖延近4個多小時，最後才被海關放行，同意「小花」入境美國接受手術，才結束一場虛驚。

倪京台說，這是救援小組成立21年來，首次護送顏面重創犬隻赴美，已經備齊相關病歷文件，仍發生險遭遣返驚魂記，台美雙方動保團體會再檢討改進；目前「小花」已被安置在西雅圖合作的動物醫院，將依原定計劃，在明年初進行術前評估檢查後，接受顏面重建手術，並在牠的傷勢復原後直接在當地開放認養。

廣告
  • 台灣毀容犬「小花」經台美兩地動保團體聯繫，將按原定計劃於明年初在西雅圖當地進行顏面重建手術。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣毀容犬「小花」經台美兩地動保團體聯繫，將按原定計劃於明年初在西雅圖當地進行顏面重建手術。（台灣動物緊急救援小組提供）

  • 台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

  • 「小花」上週由台灣搭乘長榮航空BR-26班機飛美，也備齊所有檢疫及適航相關健康證明文件。（台灣動物緊急救援小組提供）

    「小花」上週由台灣搭乘長榮航空BR-26班機飛美，也備齊所有檢疫及適航相關健康證明文件。（台灣動物緊急救援小組提供）

  • 台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

    台灣毀容犬「小花」飛美一度被拒入境，台美兩地動保團體化解虛驚一場。（台灣動物緊急救援小組提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 動保團體 毀容
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：毀容犬「小花」赴美 傷口駭人接胃管險遭拒入境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.