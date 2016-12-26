綠蠵龜獲救援 每天排出體內垃圾 還燒壞馬達！
2016-12-26 23:28
《海洋生態暨保育研究室》救援一隻綠蠵龜不料牠每天竟吐出大量塑膠垃圾。（圖擷取自海洋生態暨保育研究室）
〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣海洋大學《海洋生態暨保育研究室》常會救援一些誤入漁民架設的固定漁網中的海龜，11月底在宜蘭救援了一隻綠蠵龜，沒想到牠竟然每天吐出體內的垃圾，還多到燒壞水箱馬達。
這隻綠蠵龜在《海洋生態暨保育研究室》收容期間，每天吐出大量垃圾與塑膠，多到讓保育人員大吃一驚，內容物包含：塑膠袋、吸管碎片、塑膠繩、保麗龍、發泡包裝材料，甚至有人造皮等。
保育人員天天清掃綠蠵龜居住的水箱，有一天牠體內甚至排出一條長達10公分的塑膠繩，而這條塑膠繩卡進水箱馬達中，把馬達都燒壞了。
更令人驚訝的是這隻綠蠵龜常會再把吐出垃圾吃回去，令人驚訝海龜在海底過的是什麼樣的生活。
這些一次性的塑膠製品，不知不覺的流進海洋當中，受害的是海洋生物，若有食用魚類吃下這些海中垃圾，人類再把魚吃下肚，將造成不可預期的影響。
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