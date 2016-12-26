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台大招生違規 106學年遭砍17個名額

2016-12-26  20:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部公布106學年大專校院的招生名額，其中台灣大學首度被砍17名，高教司長李彥儀解釋，因其醫學系招收1名「希望計畫」的學生，違反當初的招生規定，故祭出罰則小砍，但以溝通解釋，未來希望計畫要收醫學生，仍尊重其決定。

李彥儀說，台大希望計畫是以特殊選才的方式招收弱勢學生，但該計畫目前是試辦，已透過公文與相關規定，要求台大不得影響熱門科系的名額，但台大疑似招生疏漏，讓1名希望學生進入到醫學系，面對此違規，今年只好祭出懲處砍了台大17個名額。

台大歷年招生名額皆為3476名，今年首度被砍降至3459名，最後校內各科系調整名額，最後由物理、護理、土木工程、機械工程、森林等系共7個系來減少名額因應，其中物理系減了5名最多。

台大物理系主任張顏暉說，當初學校詢問各系是否想要減招，但考慮時間很短，因物理系近年來都感覺班級人數過多，大二、大三加上轉系生每班多達70多人，超過實驗室負荷，故便往上提報想減5人，原本以為只會裁定減1到2人，結果5人都被減，雖意外但不擔心受到影響。

台大註冊組主任洪泰雄說，教育部砍名額也只能默默承受；李彥儀解釋，後來台大有解釋，願意開放管道讓希望計畫的學生也就讀熱門科系，最後同意106學年也讓台大醫學系招收希望生，但僅限1名，未來該招生管道將納入特殊選才，再另訂標準核備。

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  • 教育部高教司長李彥儀（左）、技職司科長張惠雯（右）解釋106學年大專校院招生名額減少情況。（記者吳柏軒攝）

    教育部高教司長李彥儀（左）、技職司科長張惠雯（右）解釋106學年大專校院招生名額減少情況。（記者吳柏軒攝）

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