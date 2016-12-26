係真耶嗎？彰化海邊要蓋第2座焚化廠…

工業局擬出售彰濱工業區線西區環保用地的伸港鄉伸海段土地，圖為線西區潮間帶。（記者張聰秋攝）

2016-12-26 20:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化要蓋第2座焚化廠？縣議員賴清美今在議會質詢指出，傳聞，彰濱工業區線西區要蓋1座每日處理量200到250公噸的事業廢棄物焚化廠，說明會都還沒有開，居民聽到焚化廠就反對，她說，她反對她的故鄉伸港鄉、線西鄉設焚化廠，變成政府賺錢的「金雞母」，鄉民不是3等國民，堅持反對有毒的東西往她的故鄉丟棄。

賴清美說，她收到經濟部工業局彰濱工業區服務中心出的公文，載明明天（27日）下午2時30分，在線西區服務大樓2樓簡報室，舉辦工業局出售環保用地後的廠商設置前說明會，收文的有立委、縣議員、代表會、村長，還有兩家資源股份有限公司，就缺環保局。

賴清美表示，就她查訪和了解，工業局要出售的環保用地在伸港鄉伸海段56-16地號土地，面積約9公頃，該區地理位置緊鄰線西西五路，與另一塊環保設施用地相毗連，還有鄰接防風林綠帶和工業區污水處理廠，跟海相隔不遠，果真被蓋了焚化廠，不就會讓人聯想成事業廢棄物往海邊處理？

對此環保局長江培根指出，工業區的地是工業局編定，地目也是環保設施用地，工程是工業局發包的，環保局對工程執行細節不清楚，但地方的聲音，環保局會反映給環保署。

說明會未開，地方就有反對聲音，彰濱工業區服務中心主任丘慶智表示，全案「八字都還沒有一撇」，地也還在填地階段，工程也都還沒有正式招標，只是讓取得優先承購土地權的廠商召開說明會，跟地方交換意見，並非已決定要做的公聽會。

丘慶智指出，設廠要環評、環保等相關必備條件都過關才能進行開發，也都還沒跟環保局申請環評，只是說明會，如今，議員有反對的聲音出現，廠商知道了表明不來開說明會了。

不過，因說明會公文已發出來不及臨時取消，丘慶智說，中心明天會向前來出席說明緣由，擬明年1月再重新舉辦說明會。