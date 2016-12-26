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教育部明年縮減9840大學新生名額 56系所停招

教育部高教司長李彥儀（左）、技職司科長張惠雯（右）解釋106學年大專校院招生名額減少情況。（記者吳柏軒攝）

2016-12-26  20:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕少子化浪潮一波波，大專校院的招生名額也連年下修，據教育部統計，已連續數年都狂降萬名，106學年比前一年也少9840人，同時也有56個系所停招，甚至連台灣大學都因故被砍17個名額，學者指出，目前減招多是各校將名額「寄存」，雖作法務實，但無助高教未來發展，最後仍須面臨整併退場命運。

台灣大學也被砍17個名額

教育部統計，106學年核准了39萬1113名大專校院招生名額（含各學制、研究所及夜間部等），比前1年少了9840名，正式跌破40萬大關；且從102學年起，招生名額核定就連年下修，每年都下修1萬多個名額，主因是為了呼應少子化導致學生人數減少的人口現象。

教育部高教司長李彥儀表示，少子化推估，大專校院招收應屆畢業的新生人數中，105學年約25萬2千多名，比前1年少2萬名，到了106學年剩下23萬8千多名，又再下降1萬4千多名，情況嚴重。

刪減多是各校「寄存」名額

李彥儀說，為了因應，讓各校採取招生名額「寄存」作法，意即由學校自行評估當年招不到那麼多學生，先主動刪減名額，寄放在教育部，等未來招生回穩，再回頭申請討回名額，是教育部與大學之間的互動基礎，並非美化數據。

李彥儀說，因此，106學年減少的名額中，各大學有1593個名額是自行寄存，剩下的才是因註冊率不佳或違規，而被教育部主動扣減。

教育部技職司科長張惠雯表示，各技職校院在106學年則有2千多個名額是主動寄存，因註冊率不佳而扣減的名額則約4千多。

亞太申請17科系停招 校方：學校面臨重整

另，106學年共有143個科系申請停招，最後經核定後確定共有56個科系正式停招，未來將走入歷史，其中如亞太創意技術學院申請了17個科系停招；亞太公關中心表示，因學校面臨重整，故進行科系調整。

對此，政治大學教育系教授秦夢群表示，寄存做法，是官方或學校根據學生實際人數與報到率來推估，的確比較務實，但認為可能無助台灣未來的高教發展，因為實際上只是透過寄存，讓學校的註冊率一時間不會太難看，但整體學生數依舊下滑，最後仍須面對整併、退場命運。

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