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這一刻！挺同、反同都不吵了

2016-12-26  22:51

〔即時新聞／綜合報導〕同性婚姻合法化，是台灣最近相當火紅的議題，不管是挺同或是反同人士，各方都有自己支持的論點，爭論不休，不過就有網友在網上分享一張，「挺同」與「反同」者平和一起吃飯的照片，畫面相當有趣。

粉絲專頁《肯腦濕的人生相談室》今天分享了一張網友發的照片，網友為照片註解，「立場再不同，還是要一起吃排骨」，從照片中可以看到，右邊坐著一位，左手臂綁有彩虹緞帶的挺同男子，而左手邊則是坐著一位，桌上擺有反同字條的白衣男子，雖然兩人立場明顯不同，但為了吃飯，還是得心平氣和的坐在一起。

這則貼文PO出後，引發網友熱議，紛紛留下爆笑回應，「排骨才是社會共識，不吃排骨就是撕裂族群！」、「這畫面還蠻溫馨的...吃排骨抿恩仇」、「他們遊行也這麼和平就好了」、「吃排骨要立專法！！」。

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  • 網友在網上分享一張「挺同」與「反同」者平和一起吃飯的照片，相當有趣。 （擷取自Facebook）

    網友在網上分享一張「挺同」與「反同」者平和一起吃飯的照片，相當有趣。 （擷取自Facebook）

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相關關鍵字： 反同性婚姻 吃飯 同性婚姻合法化 挺同婚 排骨飯
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