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同性婚姻修民法、立專法？ 桃園高中校園開講

2016-12-26  21:54

［記者陳昀／桃園報導］立法院今天初審通過民法部分條文修正草案，國立桃園高中也在校園中庭舉行「肥皂箱演講」，學生站上自製象徵肥皂箱的小講台，公開討論同性婚姻應修民法或立專法，公民教師王者欣說，「滑世代」的學生常透過手機及網路了解訊息，因此她決定鼓勵學生對全校發表想法，深入了解社會議題。

學生呂昀芸、陳博均、傅鈺琪、楊淯淨、陳楚昀、謝嘉玉、蕭旭庭、許乃心表示，過去在課堂上大都是被動接受老師或課本傳達的資訊，比較抽象也較難落實在生活中，這次花了2個多月時間準備資料、了解議題，還要想梗站上台講給大家聽，是非常難忘的經驗，但也迫使自己真正去了解議題的內涵。

策劃這項教學活動的王者欣表示，除了同性婚姻合法化外，學生討論議題還包含「安樂死是否合法化」、「廢除博愛座」、「廢除死刑」、「高中校園是否應設置保險套販賣機」，學生都勇於站上講台侃侃而談，也有不少路過學生公開辯論。

桃園高中校長林煥周說，校方不會對學生討論的社會議題有任何干涉，希望鼓勵學生勇於表達自己想法，但也要做好萬全準備，深入了解議題內涵並傳達給大家，才是「肥皂箱演講」的真諦。

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  • 國立桃園高中公民科教師王者欣鼓勵學生站上肥皂箱，在校園內就社會議題進行正反論述，學生反應熱烈。（記者陳昀攝）

    國立桃園高中公民科教師王者欣鼓勵學生站上肥皂箱，在校園內就社會議題進行正反論述，學生反應熱烈。（記者陳昀攝）

  • 學生呂昀芸（圖中講者）、陳博均、傅鈺琪、楊淯淨、陳楚昀、謝嘉玉、蕭旭庭、許乃心花了2個多月時間準備資料、了解議題，站上台向大家論述同志婚姻修民法、立專法的正反意見。（記者陳昀攝）

    學生呂昀芸（圖中講者）、陳博均、傅鈺琪、楊淯淨、陳楚昀、謝嘉玉、蕭旭庭、許乃心花了2個多月時間準備資料、了解議題，站上台向大家論述同志婚姻修民法、立專法的正反意見。（記者陳昀攝）

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相關關鍵字： 公民 同婚 婚姻平權 婚姻平權民法修正案 桃園高中 社會議題 肥皂箱
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