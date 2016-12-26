剪紙傳情 竹田國小傳承阿公的手藝

2016-12-26 20:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕快要過年了，早年六堆客家人會在祖堂前掛上門前紙，將期盼用紙隨風上達天聽，隨著時代轉變，手工剪紙漸漸變成印刷品，竹田國小教師邱俐綾，除了曾向屏東剪紙國寶徐有發學藝，更從徐有發孫女手中拿到了徐有發生前留下的大量剪紙，經過整理，邱俐綾將這門剪紙藝術帶入小學教室，學生們在校內展出成果，讓人驚豔直呼「這是徐有發阿公的手藝吧！」

邱俐綾說，她在研究剪紙藝術時，意外發現徐有發是她好朋友的阿公，於是就向徐有發學習客庄的剪紙藝術，徐有發為了傳承剪紙功夫，將自己畢生所學剪了許多樣本，放進了鐵盒子當中，去年徐有發過世，她拿到了這只鐵盒，便開始在課堂上分享剪紙藝術。

「剪的時候，你要想著這是要送給誰的！」邱俐綾說，在客庄的剪紙藝術中，可以看見許多感情的寄託，有的是人向天的祈求，期盼來年平安、豐收，也有的是將思念、感謝寄託在剪紙當中，從心中所想延續到作品裡，特別讓人感動。

竹田國小校長謝俊明說，其實剪紙不單是藝術課程，包括數學的對稱觀念都涵蓋在其中，在創作過程，原本浮躁的孩子們也沈靜下來，還有學生像是傳承了老先生的手感，細膩的剪紙佈置在校園中，滿是年節氣氛，大受好評，學校也希望新一代的學生，可以學習並延續傳統文化的美好。