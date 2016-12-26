在地安養 坪林、深坑2公共托老中心啟用
2016-12-26 21:55
坪林、深坑區新增兩座公共托老中心，市府舉辦開幕典禮。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕新北市府在坪林、深坑區新增兩座公共托老中心，今天舉辦開幕典禮，宣布達成卅一座托老中心的目標，長輩不用離開家被送到老人院，白天可以在社區中的托老中心接受照顧，晚上回家和家人團聚，落實在地安養。
經社會局與公所共同輔導兩個民間社福團體經營，坪林水柳腳公共托老中心、深坑詠靜公共托老中心正式啟用，分別提供十五名及十八名日間托老服務，同時設有銀髮俱樂部，提供社區長輩免費使用復健器材、閱讀室、交誼廳、棋藝區、卡拉OK室等設備，並舉辦健康促進課程、文康休閒活動、心理健康工作坊及連結代間志工資源等服務。
市長朱立倫表示，坪林區65歲以上老人計有1494人，老年人口比例為22.84%；深坑區65歲以上老人計有2769人，老年人口比例為11.69%，藉由公共托老中心的設置，讓長輩們走出家庭與他人互動，能減緩家庭壓力，落實在地老化。
位於產茶區的坪林水柳腳公共托老中心，提供長輩一系列製茶活動，包括製作茶葉草仔粿、包裝茶葉等；深坑詠靜公共托老中心則位於一棟綜合型照顧機構內，上有護理之家、下有藥局與診所，可給予長輩完善的醫療及照顧需求。
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