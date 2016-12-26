環團反對塞爆七星潭 193縣道拓寬「補件再議」

193北段拓寬案第6次環評審查備受注目，縣議員何禮臺因在今年十一月議會質詢時，逼問環保局長饒忠承諾「環差會通過」，被民眾質疑環評「未審先判」，環團今至會場外舉牌抗議。（記者王峻祺攝）

2016-12-26 19:54

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮193縣道拓寬案今召開第6次環評審查，花蓮縣政府重新送審北段環評報告書，將原先預計8公里全段拓寬為20公尺的路幅，分別變更為「20公尺、暫不拓寬及16公尺」三段，當場遭環評委員怒批「四不像」，直指完全沒有疏流幫助，會議結論「補件再議」，限期明年4月20日前再送審！

193北段拓寬案第6次環評審查備受注目，縣議員何禮臺因在今年十一月議會質詢時，逼問環保局長饒忠承諾「環差會通過」，被民眾質疑環評「未審先判」，環團今至會場外舉牌抗議，反對塞爆七星潭，更高舉「拒絕黑箱環評」標語，期間還因公開臉書「直播」會議過程遭擋，幾度發生衝突場面。

花蓮縣政府今日重新送審環評報告書，主要變更道路寬度設計，由原先0至8K+180拓寬為20公尺的計劃，變更為0至6K+520拓寬為20公尺、6K+520至7K+080暫不拓寬、7K+080至8K+180拓寬為16公尺。

環評委員何鎮平強調，報告書內容幾乎跟前幾次送審資料「一模一樣」，雖變更路幅設計，但如此一來拓寬計劃就將失去意義，簡直「四不像」，對於交通疏流也沒有完全幫助，要求開發單位提供車流量評估，更要以「平日」為數據基準。

幸福193聯盟代表譚凱聰指出，忽大忽小的道路設計，恐會危及用路人安危，造成瓶頸路段嚴重壅塞，除降低遊憩品質，更無法達到縣府拓寬193是為了要紓解台九線車流量的目的。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君則表示，拓寬7至8K路線剛好就是往年風災侵襲路徑，開發單位必須將災害評估風險考量進去，另因海岸線倒退問題，更應急迫補足保安林相，並要在報告書中提供與往年海岸線變化對照圖資及風災後等修復預算。

經環評委員開會審議後，由主席劉瑩三宣布193北段拓寬計劃「補件再議」，另維持「國土保安林地不應開發」共識，並要求主管機關詳列補正所需資料，通知開發單位限期補正。

縣府建設處副處長鄧子榆回應，7K+080至8K+180變更拓寬為16公尺，是為了銜接二條自行車道4公尺路寬，對於「補件再議」結論，後續將會針對報告書內容進行調整，依委員意見補充相關資料說明，並逐條核對所有土地清冊，確認沒有使用到保安林地。