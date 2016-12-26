瓦楞紙車可以「被開」上路 中生嘖嘖稱奇

2016-12-26 19:20

〔記者蘇福男／燕巢報導〕高雄第一科技大學要求來台就學的中生，創意發想以瓦楞紙打造紙車，從車身外殼、內部座椅到車輪，全部都是紙做的，且每輛瓦楞紙車都可以「被開」上路，讓中生嘖嘖稱奇！

通識教育中心專案助理教授李國維表示，創意發想實作課程希望同學能在有限時間與資源下，施展極大的創意，也藉此培養同學動手實作和解決問題的能力。

課程要求39名中生分成8組，每組團隊在短短1個多月時間，僅能利用瓦楞紙和美工刀，完成瓦楞紙車的製作，瓦楞紙車並要能在草地、泥土路行駛，以25公尺作為競賽距離，比速度也比承重。

8輛瓦楞紙車在同學推動下，卯足全力衝刺，過程中一度發生有瓦楞紙車面臨車輪、車身解體的意外插曲，競賽結果行駛最快速度為4.9秒，最高乘載重量約130公斤。

中生王輝表示，在大陸較少接觸實作課程，來台透過專業課程提升實作技術，收穫很多，鄭顏清也指出，過去學習較著重背誦、考試，動手實作能力較弱，很喜歡台灣這樣的上課方式。