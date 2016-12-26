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彰縣工廠就地合法通過6區 苦等業主怨以拖待變

2016-12-26  21:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕為解決農地違章工廠的問題，經濟部推動「輔導未登記工廠合法經營方案」，彰化縣循此計畫，在非都市計畫區土地劃設32區特定區，目前只通過6區，進行土地變更的公告程序中，明年1月18日公告期屆滿，業主即可送興辦事業計畫書，進行土地變更就地合法，讓其他苦盼不到的26區業主羡慕不已，不免抱怨中央審議步調不一致，以拖待變，欠缺公平。

縣府依照中央規定，在縣內非都市計畫區土地劃設總面積共88公頃的特定區，31區在特定農業區土地、1區在一般農業區，32區目前共有90家有臨時工廠登記證的廠商，經送中央審議，結果有6區、計11家工廠通過。

這11家工廠土地都坐落在特定農業區，依法可先調整為一般農業區再進行後續送興辦事業計畫書，申請變更為丁種建築用地，然後申請建照、工廠登記，就此取得正式工廠身分，就地合法。

11家工廠，10家在鹿港鎮、1家在福興鄉，地政處目前進行30天公告土地變更，公告期滿，宣告跨出擺脫臨登工廠身分的一大步。

尚未審議通過的26區工廠散落在大村、永靖、秀水、和美、社頭、芳苑、員林市、埔心、埔鹽、埤頭、溪州、彰化市等地。

有業者擔心，輔導計畫因「見光死」而卡關，質疑政府作為欠缺魄力和執行力。

對此，建設處長戴瑞文表示，該計畫案的精神在於輔導有一定營運規模的工廠成立專區，基本上工廠要設隔離綠帶、要有回饋機制、還要有相關處理污染設備，3項先決條件都要具備，縣府才會輔導，這不是就地合法化而是輔導走上正軌，若任其繼續非法經營污染環境，政府又無法收稅，也很不合理。

戴瑞文承認，目前中央審議放慢腳步，「後面26區很可憐，能不能過相當困難…」戴瑞文說，6區特定區審議過關，消息傳出後，引來環團、農團反彈和抗爭，指責政府變相鼓勵違法，內政部審議速度因而轉慢，不敢再審就先停住其他26區審議內容。

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  • 彰化縣劃設32區特定農業區變更編定為丁種建築用地的特定區，通過中央審議的目前有6區，這6區當中9成都在鹿港鎮。（記者張聰秋）

    彰化縣劃設32區特定農業區變更編定為丁種建築用地的特定區，通過中央審議的目前有6區，這6區當中9成都在鹿港鎮。（記者張聰秋）

  • 6區中僅1成在福興鄉公所的行政轄區。（記者張聰秋攝）

    6區中僅1成在福興鄉公所的行政轄區。（記者張聰秋攝）

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相關關鍵字： 土地變更 就地合法 工廠 違章工廠
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