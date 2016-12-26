竹市「大茶壺」付之一炬 文化界籲搶救暫定古蹟
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市武昌街已停止營業的大茶壺等店面上週發生火警幾乎付之一炬，文化界人士與臉書社團老屋發展處建議文化局趕緊進行文資身份認定，保留其具歷史保存價值的立面，不要再讓老屋凋零，成為老屋之痛。
新竹市文化局秘書邱淑芳說，文化局去年委託中原大學教授黃俊銘進行竹市老屋普查計畫，經普查市轄702處，50年以上的老屋中，以建物外觀、特定發展年代、房屋本身狀況等8個條件來評定老屋級別，其中第一級屬極具保留價值的老屋，經調查後共有74處，第二級是符合4個條件以上的老屋，有256處，第三級是僅符合3個條件的老屋有363處，其中大茶壺建築在老屋調查的級別中屬第三級。
邱淑芳說，大茶壺等建築屬私人財產，文化局在火災事件後隔天就到現場了解，發現裏面的木造擺設都已被燒毀，但外牆立面還算保留完整，會建議地主未來進行整理時，盡量保留有價值的立面外牆。
據悉，位在武昌街的大茶壺過去以茶飲販售為主，可泡茶、聊天，也兼賣小點心或滷味等小吃，是70年代學生聚會聊天或公司團體聚會的場所，頗受年輕人歡迎，生意也不錯，是不少新竹年輕學生的共同回憶。
不過隨著各類手搖茶飲店林立，加上24小時的便利超商的桌椅區取代聊天或賣小點心的功能，類似大茶壺的連鎖茶館便逐漸沒落，且一間一間關，位在武昌街古色古香的大茶壺早在今年6月就停止營業。
對於文化人士建議提議暫定古蹟，邱淑芳說，暫訂古蹟或針對有保存價值的建築列管追蹤都有一定程序，文化局會優先以老屋調查中列第一級具文化保存價值的老屋著手規劃整理。
新竹市消防局火災調查課表示，大茶壺火災共波及10間房屋，火災事件經調查沿路監視器都未發現可疑人士，已排除是人為縱火，起火點是在大茶壺屋內，起火原因主要是因電氣所造成，雖然大茶壺已沒有營業，但未全部斷電，電源仍保持有電狀況，可能電線被老鼠咬掉或有其它溼氣等因素才導致起火，與人為縱火無關。
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