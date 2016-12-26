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溫馨！男大生腳受傷 隔壁車廂阿嬤衝過來讓座

一名腳受傷的男大生，在捷運上遇上熱心阿嬤讓座，發現台灣最美的還是人心。（捷運資料照，與新聞事件無關，記者謝佳君攝）

2016-12-26  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕不少人在大眾運輸系統上遇到「正義魔人」，鬧出不少風波，但這名腳受傷的男大生，卻是遇上真正的正義，一位隔壁車廂的阿嬤，發現男大生腳受傷，甚至前來詢問讓座，讓男大生備感溫馨。

《Dcard》上有名男大生分享他腳受傷坐捷運的故事，男大生左腳受傷，醫生告知不能彎曲腳掌，只能靠右腳支撐，又穿著長褲遮住了包紮痕跡，原本想說進捷運車廂坐博愛座會不會遇上「正義魔人」刁難。

沒想到進到車廂不久後，竟然被一位阿嬤拍他肩膀，阿嬤一臉擔心的問：「你腳受傷了吧！哎呀還拿便當呢！來啦我的位子給你坐！」

男大生表示他當下十分感動，一直感謝對方，阿嬤甚至扶他到座位，又說：「你腳受傷才是真正應該坐的人」，並在下一站就下車。

這時男大生驚覺，阿嬤的座位不只不是博愛座，而是在隔壁車廂！此時男大生表示，儘管正義魔人的例子那麼多，但他還是相信，台灣最美的是人心。

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